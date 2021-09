Paquete Económico de AMLO sigue castigando a millones de mexicanos: PAN

El Paquete Económico propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, "continúa castigando a millones de mexicanos", aseguró el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) con licencia, Marko Cortés Mendoza.

A través de un comunicado señaló que mientras continúan los servicios de salud y educación deficientes, se continuará metiendo dinero bueno a las mal administradas empresas del Estado, como Pemex y la CFE.

"Para el 2022, cuando el mundo regrese a los cauces que tenía antes de la pandemia, el gobierno federal manda el claro mensaje de que el gasto público crecerá de manera exagerada en las obras faraónicas del presidente, como son: una refinería construida en medio del pantano, un tren que destruye el hábitat natural del sureste mexicano y una terminal aérea que ignoró de un plumazo todos los controles técnicos con tal de cumplir los caprichos del jerarca", aseveró.

El panista, comentó que de nada ha servido que López Obrador haga sus giras de fin de semana por el país, "cuando a su paso todos vemos el abandono en que se encuentran las carreteras y los caminos de acceso a las comunidades que conectan a nuestro México, sin seguridad pública, con servicios de salud y educación deficientes y cada vez en retroceso".

Sostuvo que el PAN prevé que en 2022, el crecimiento de la economía, estimado en 4.1 por ciento, dependerá más del comercio exterior que del mercado interno y aún así no se alcanzará a recuperar los niveles de prepandemia.

"Estamos en contra de que se quiera aumentar el presupuesto de Pemex en 16,8% y el de CFE en 7,7% respecto al año pasado, porque la petrolera mexicana es la más endeudada del mundo y su producción caerá en 2022, como lo señalan los expertos en la materia", agregó.

Lo anterior, dijo, impactará negativamente en los ingresos del Gobierno el próximo año.

Cortés Mendoza expresó que es una verdadera pena que el programa de apoyos a adultos mayores se mantenga en la opacidad y si reglas de operación claras.

"Para el 2022, el programa de Adultos Mayores registra un incremento de 76 por ciento con relación al actual y no se sabe realmente si las cifras que menciona el presidente de población beneficiada es real, porque su palabra no está soportada en ninguna fuente documentada", apuntó el presidente nacional del PAN con licencia.

Finalmente, advirtió que, si este gobierno no aplica de manera correcta el gasto público y beneficia directamente a la población objetivo, de nada servirá que los contribuyentes hagan las aportaciones que por ley les corresponde hacer a la Nación.

"Si no existe un clima favorable a los inversionistas, que se refleje en el incremento en la actividad económica y al mismo tiempo en la creación de empleos, tampoco veremos realizarse los deseos presidenciales de contar con los supuestos tributarios no petroleros", concluyó.