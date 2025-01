Para en Oaxaca hospital infantil

Oaxaca, Oax.- Trabajadores del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, centro médico especializado en el que se atiende principalmente a niños con cáncer, iniciaron un paro de labores para denunciar que se hallan sin las condiciones, insumos ni medicamentos necesarios para poder brindar el servicio.

En junio de 2024, las lluvias causaron inundaciones en este hospital y causaron afectaciones a las áreas de Urgencias, Hospitalización de Medicina Interna, Consulta Externa y pasillos.

Desde entonces inició un proceso de restauración y reparación de los daños, tanto a la infraestructura como al equipo. Los pacientes fueron referidos principalmente al Hospital Regional de Especialidades de Oaxaca y al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.

La mañana de este lunes los trabajadores del nosocomio se instalaron en asamblea permanente para verificar las condiciones del hospital, posteriormente decidieron iniciar con un paro de labores; también desconocen al personal designado en la titularidad de esta institución.

De acuerdo con la delegada sindical de este hospital, Alma Méndez, estas carencias han causado que este nosocomio -con una capacidad de 90 camas censables, más las no censables- trabaje apenas al 20%; es decir, no pueden atender ni a 20 pacientes oncológicos, puesto que no tiene los insumos y medicamentos para ellos.

En un recorrido realizado por El Universal dentro de este centro médico de alto nivel se observan decenas de cajas de medicamentos caducados y equipo especializado sin funcionar.

“Los pacientes pueden llegar, pero qué les podemos ofrecer si no tenemos tomógrafo, no sirven los quirófanos ni tampoco las terapias intensivas. No tenemos ni 20 pacientes porque no tenemos qué ofrecerles, no estamos aceptando referencias”, explicó la representante de los trabajadores.

Esta crisis incluye las carencias que denunciaron trabajadores del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso en la ciudad de Oaxaca, también por la falta de insumos y medicamentos, así como por las condiciones en la que se encuentra la infraestructura.

El personal de ésta última institución afirma que la situación de los hospitales en la entidad se ha agravado desde que inició la transferencia del sistema de Salud al IMSS-Bienestar.