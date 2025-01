Se acaba el tiempo para migrantes en la frontera

Ciudad Juárez, Chih.- A los migrantes que están en esta frontera se les agota el tiempo y la esperanza para obtener una cita en la aplicación CBP One, que les permite solicitar asilo político en Estados Unidos, a una semana de que Donald Trump sea presidente de ese país.

En estos días, los migrantes consultan cada hora la aplicación, para lograr una cita y tener la oportunidad de ingresar a territorio estadounidense por la vía legal. Sin embargo, ya nadie lo consigue.

Desde diciembre, las citas para los solicitantes de asilo han sido escasas y tras el cambio de año, son nulas.

“Tengo un año y medio buscando la cita. Lo hice en Venezuela, no lo logré y emprendí el viaje. Aquí pensaba que sería más fácil en la frontera, pero tengo una semana en Juárez y a diario, cada hora, me meto y no pasa nada, no se puede”, dice Dayan, migrante venezolano en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Al ver que lo más probable es que no consiga la cita de la CBP One, y que falta una semana para que inicie el gobierno de Donald Trump, Dayan dice que solamente le queda esperar en esta frontera las nuevas medidas que imponga Estados Unidos para las personas migrantes, y así lograr cruzar.

Para la mayoría de los extranjeros en esta frontera, la intención es lograr esa cita antes de que Trump tome protesta en Washington. “Queremos la cita antes de que entre Trump porque él la va a eliminar [la aplicación], pero la idea es que nos respete la cita a quienes ya la tenemos, por eso la insistencia”, decía otro migrante.