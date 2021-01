Para evitar contagios de Covid en CDMX, piden abrir ventanas en transporte

Para evitar aglomeraciones, así como garantizar un menor riesgo de contagio por Covid-19, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México implementó medidas sanitarias en el operativo de apoyo a las líneas del Metro afectadas por el incendio, que van desde regular que las unidades no vayan llenas hasta pedir a los usuarios que no cierren las ventanas.

El titular de la Semovi, Andrés Lajous Loaeza, dijo que se reforzarán los operativos a bordo de las unidades de transporte público para que haya el menor riesgo de contagio y llamó a la ciudadanía para no relajar las medidas.

"Insistimos en el llamado a usuarios para que no cierren las ventanas. Es preferible tener frío y circulación de aire".

Asimismo, indicó que de forma progresiva se han aminorado los niveles de ocupación de unidades de transporte en algunos puntos de alta afluencia y, en promedio, se registra una ocupación de 52% en cada unidad.

"En términos de porcentajes de ocupación, los mínimos los tuvimos hoy [ayer] en hora pico, en Chapultepec, Observatorio, Tasqueña y Pino Suárez. En estos nodos no se superó 30% de ocupación.

"Los máximos los tuvimos en Centro Médico e Hidalgo, alrededor de la hora pico, y por eso vamos a concentrarnos en estos dos lugares para ir reduciendo la ocupación; Centro Médico es un caso igual. La ocupación promedio por unidad es de 52%".

Los tiempos promedio de espera para los servicios de apoyo disminuyeron de 10.4 a 4.2 minutos entre el lunes y el jueves en la Línea 1 del STC; de 12.9 a 6.5, en Línea 2; y de 8.8 a 6, en Línea 3.

"Hemos visto una reducción muy importante día con día. Esto vamos a continuar midiéndolo para ir bajando poco a poco. En el reporte de operación de hoy los mínimos en tiempo de espera de un minuto en Pantitlán y Universidad en hora de máxima demanda, seguidos de Tasqueña, Observatorio y Chapultepec, es de 2 o 3 minutos y máximo 25 a las 7:30 horas en La Raza".

Además, comentó que, dentro de las acciones que han realizado en este operativo, se trabajó para hacer más eficiente la circulación vehicular en Indios Verdes, al habilitar un acceso directo por la cuchilla de entrada al mismo, con el objetivo de evitar afectaciones de tránsito vehicular en Insurgentes.