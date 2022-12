Para México, Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú, asegura AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para México Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú y no Dina Boluarte y señaló que la relación con el país andino está "en pausa".

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal descartó retirar a su embajador en esa nación.

"(La relación) Está en pausa, en espera lo que suceda y ojalá se busque una salida democracia", dijo.

"¿Se va a retirar al embajador?", se le preguntó.

"No, no", dijo.

"¿Para México Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú?", le preguntó EL UNIVERSAL al Mandatario federal.

"Sí, lo acabamos de decir en el documento (la declaración conjunta de México, Argentina, Colombia y Bolivia) hasta que allá lo resuelvan en términos de legalidad. No se retira la embajada, sigue siendo Pedro Castillo (el presidente) y están en pausa las relaciones", contestó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal rechazó que sea injerencismo las declaraciones que ha hecho sobre la crisis en Perú y aseguró que en el país andino no hay normalidad política, puesto que el pueblo está en las calles protestando.

"No es injerencismo estar ahí, conduciendo nada. Nuestro embajador está en su trabajo diplomático y es relaciones Exteriores la que está a cargo de llevar a cabo este proceso, nosotros lamentamos mucho lo que está sucediendo sobre todo por el sufrimiento del pueblo hermano del Perú.

"No hay normalidad política en Perú, la gente está en la calle", declaró.