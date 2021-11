"Para no perder la costumbre", AMLO reitera invitación a informe

Al asegurar que la concentración en el Zócalo será "una fiesta cívica y combativa", el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el próximo 1 de diciembre cumplirá tres años de estar luchando y enfrentando adversidades para lograr el propósito de transformar al país para acabar con la corrupción "y que vivamos en un país más justo, más libre, más soberano, más democrático, más igualitario".

En un video subido a sus redes sociales, el titular del Ejecutivo federal reiteró su invitación a la población mexicana a que asista este próximo 1 de diciembre, a las 5:00 de la tarde al Zócalo "democrático" de la Ciudad de México para escuchar su informe a tres años de haber llegado a la presidencia.

"Amigas, amigos, les habla Andrés Manuel López Obrador. Les invito a participar el miércoles próximo, nos vamos a congregar en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 5:00 de la tarde en el Zócalo democrático de la Ciudad de México para el informe sobre lo realizado en estos tres años.

"Con todo mi cariño les invito a que nos acompañen, va a ser, pues, una fiesta cívica y además combativa. Cumplimos tres años de estar luchando, enfrentando adversidades para lograr el propósito de transformar al país, acabar con la corrupción y que vivamos en un país más justo, más libre, más soberano, más democrático, más igualitario, entonces nos vemos el día 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 5:00 de la tarde".

En la grabación, el presidente López Obrador manifestó que iniciaba su video diciendo "amigas, amigos les habla Andrés Manuel López Obrador", porque le recordaba cuando estaba en la oposición y así se llamaba a sus simpatizantes para convocarlos a asistir a reuniones en el Zócalo.

"Empecé así diciéndoles 'amigas, amigos les habla Andrés Manuel López Obrador' porque así convocábamos antes por teléfono, cuando estábamos en la oposición, y quise recordarlo porque me llena de sentimientos. Más tarde eran volantes, pero después como teníamos un listado de todos los simpatizantes de nuestro movimiento y los teléfonos cada vez que nos íbamos a reunir aquí en el Zócalo grababa yo un mensaje y muchos se deben de acordar que les llegaba al teléfono ese mensaje invitándolos a participar, y hablábamos también de correr la voz. Ahora tenemos la posibilidad de invitar, de comunicarnos por este medio (por redes sociales)", dijo.

Esta mañana, pese a la amenaza de una cuarta ola de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López llamó a la población a asistir este miércoles 1 de diciembre y llenar el Zócalo para escuchar su informe a tres años de gobierno, por lo que se prevé que asistan más de 100 mil personas.

En conferencia de prensa en Irapuato, Guanajuato, el titular del Ejecutivo federal apuntó que la asistencia es libre y no habría límite de asistentes "porque tenemos muchas ganas de vernos".

El mandatario federal llamó a la población a no dejar de llevar su cubrebocas momentos antes de sacar uno color azul de su gabardina y mostrarlo para señalar que es "para cuando se requiere".

El pasado domingo 3 de octubre, tras un portazo de damnificados por el huracán "Grace" en Puebla y ante el avance de la vacunación contra Covid, el presidente López Obrador anunció el regreso de los eventos masivos, suspendidos tras la llegada de la pandemia.

Detalló que el primero de ellos sería el 20 de noviembre en el Zócalo con motivo del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y posteriormente, el próximo el 1 de diciembre se realizará una concentración para conmemorar el tercer aniversario de su gobierno.

El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de México.