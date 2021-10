Para recuperar la paz en Michoacán no es haciendo la guerra: AMLO

MORELIA, Mich., octubre 9 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para recuperar paz y tranquilidad en Michoacán no es haciendo la guerra, porque eso ya resultó un fracaso, sino que debe aplicarse la legalidad.

"La política en materia de seguridad está bien definida, no es declarar la guerra, eso ya quedó atrás, porque eso además de inhumano resultó un rotundo fracaso, esa no es la estrategia, tampoco combatir a un grupo y proteger a otro. Es legalidad sin impunidad para nadie, es no inclinarnos en favor de nadie".

Al presentar el Plan de Apoyo para Michoacán, en el Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo dijo que se respaldará de manera de manera destacada a Michoacán para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia y que se siga ampliando la Guardia Nacional con 40 cuarteles en todo el territorio.

"El general (Luis Rodríguez) Bucio es originario de este estado y tiene que aplicarse más, está doblemente obligado, para tener todas las instalaciones y los elementos que se requieran".

El presidente López Obrador afirmó que no se van a establecer relaciones de complicidad con nadie.