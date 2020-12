Pareciera que echaron a andar una fábrica de pobres: Cabeza de Vaca

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca advirtió que debido a diferentes motivos, "de malas decisiones del gobierno central", como el mal manejo de la pandemia del Covid-19, el abandono al campo mexicano y el hecho de no apoyar a los sectores primarios en el país, se avecina un grave problema alimentario.

"Déjenme decirles que si es grave. Con la falta de flujos, con muchas empresas que han cerrado -en el país-, resulta que el año que entra, y probablemente nuestra generación no lo ha visto. Va a haber familias, muchos, cientos, miles, millones de familias que no les va a alcanzar con la canasta básica", afirmó en su rueda de prensa semanal el mandatario tamaulipeco.

Mencionó que en las próximas semanas se va a dar a conocer a nivel nacional el serio problema alimentario con el que van a estar atravesando muchos países del mundo, donde va a estar atravesando nuestro México y que Tamaulipas no será la excepción.

Reiteró que este problema alimentario se origina en el hecho de no apoyar a los sectores primarios en el país, al quitar el gobierno federal "todo aquel tipo de subsidios, a los camaroneros, a los agricultores, a muchos, todo eso lo eliminan pero no ven las consecuencias de quienes son los que producen los alimentos".

Precisó que se refiere al jornalero que trabaja en un campo agrícola, a los tractoristas, e inclusive a quienes despachan en una refaccionaria, porque se trata de toda una cadenita; pero quienes serán los más perjudicados van a ser los que menos tienen.

"Por ahí escuchamos, es que se están apoyando a los que menos tienen. Eso es falso de toda falsedad. Se está multiplicando el número de pobres, hasta pareciera ser que echaron a andar una fábrica de pobres. Eso es lo que están haciendo, al no apoyar a los sectores productivos, al no apoyar a los estados que somos altamente productivos y competitivos, al no apoyar a los sectores primarios", expresó.

Y añadió: "¿Cómo estará la cosa que hasta andan de robavacas? ¿Cómo puede ser eso? Dijeron que iban a apoyar al campo, a los ganaderos y a aquellos que requieren ganado, con un programa que se habían implementado, lo arrancaron y no funcionó. Ya sabíamos que no iba a funcionar, y como ese muchos otros. Va a haber un problema serio de alimentación, no solamente con los que lo producen".

En contraste, Francisco García Cabeza de Vaca felicitó al titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Garza de Yta, por el reconocimiento que hizo Lina Phol Alfaro, representante de la FAO (Agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para frenar el hambre) en México, por el impulso a ese rubro.

"Tamaulipas muestra su liderazgo en la acuacultura a nivel mundial. ¡Felicidades!", expresó Phol Alfaro recientemente.

Al respecto, el gobernador dijo que, "el organismo internacional considera a Tamaulipas como el nuevo polo de desarrollo de estas actividades en México y el mundo, por su volumen de producción y diversificación".