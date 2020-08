"Pareciera que la Conago ya llegó a su fin": gobernador de Tamaulipas

Luego de la reunión de la Conago que se realizó en San Luis Potosí, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca lamentó que no hubo un diálogo como el que deseaban con el Presidente de la República.

"Pareciera ser que la Conago pues ya llegó a su fin. No hubo un diálogo abierto, claro, franco, de un intercambio de ideas, inclusive de preguntas y respuestas, no hubo tal situación", expresó el mandatario tamaulipeco.

Afirmó que en esa ocasión estuvo todo "de alguna manera como se dice coloquialmente tamaleado, entonces ¿cuál es la razón de ser?".

García Cabeza de Vaca consideró que el espíritu de la Conago debe ser un espíritu federalista, donde se hable con claridad con el ejecutivo federal, sea quien sea, "así nace la Conago, realmente son gobiernos de los Estados que tienen que llegar a acuerdos, con diálogos abiertos con el presidente de la República. Pareciera ser que perdió el espíritu la Conago".

En contraparte, citó que la Alianza Federalista de alguna forma se ha fortalecido debido a la congruencia con la que hace las peticiones y sobre todo por los programas y proyectos que ha implementado, "muchos de ellos con la finalidad de mejorar las condiciones de vida en nuestros estados. Hay una gran coordinación entre los secretarios de los gobiernos de la Alianza Federalista".