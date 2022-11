Pareja de minero, sin cumplir promesa

Sabinas, Coah.- Martha María Huerta Carrizales le prometió a Sergio Cruz Gaytán que cuando falleciera llevaría sus restos a Barroterán, en el municipio de Múzquiz, donde descansa su madre, pero esa promesa no la ha podido cumplir porque el cuerpo del minero quedó en el fondo de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, desde el 3 de agosto.

Martha María llega acelerada a su casa en Agujita y de inmediato prende un cigarrillo: “Ha sido un verdadero infierno”, dice de los primeros tres meses desde que ocurrió la tragedia en la que murieron su pareja y nueve trabajadores más.

Cuenta que no tendrá paz hasta que saque a Sergio del fondo de la mina y le pueda dar cristiana sepultura al lado de su madre: “Todo se lo cumplí en vida y ahora siento mucha impotencia porque no he podido cumplírsela”.

La mujer siente que le está fallando al minero Sergio Cruz Gaytán, su concubino, a quien describe como un hombre tranquilo, demasiado hogareño y que no había cosa que no le diera: “Lejos de ser una pareja éramos amigos, confidentes, éramos uno”, confiesa.

Las autoridades federales estimaron un periodo de seis a 11 meses para rescatar los cuerpos, pero la señora Huerta se sincera: “Es un mundo de agua. Se juntó el agua de la bocamina, de la mina 6. Añales que tienen esas aguas contaminadas, llenas de químicos. ¿Qué espero yo de seis a 11 meses? No espero nada”.