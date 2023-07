Pareja que agredió a maestra de kínder es acusada de extorsión

A-AA+

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx., julio 20 (EL UNIVERSAL).- Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informaron que cumplimentaron orden de aprehensión en contra Jesús Abid y Laura, señalados por su probable intervención en el delito de extorsión, hechos presuntamente perpetrados en contra de una educadora y de una empleada en un kínder en este municipio.

"Presuntamente, el pasado 17 de julio, ambas personas, en compañía de su hijo, ingresaron a una institución educativa de nivel preescolar, donde agredieron física y verbalmente a una educadora en el plantel y la habrían amenazado para hincarse y disculparse con el menor hijo de la pareja a cambio de no causarle daño o incluso la muerte, en tanto que la trabajadora, al percatarse de la agresión a la maestra intentó solicitar ayuda, sin embargo Jesús Abid también la amagó con arma de fuego y de igual manera la obligó a hincarse", relataron autoridades de la Fiscalía mexiquense.

La agresión quedó registrada en un video que fue dado a conocer en redes sociales y que ya forma parte de la investigación.

La profesora y la empleada de la escuela, como víctimas, se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía a realizar su denuncia por el delito de lesiones, donde también se les certificó medicamente y peritos en medicina concluyeron que presentaba lesiones en cuello y mejilla izquierda; por lo que a las denunciantes se le otorgó medidas de protección.

Los ahora detenidos Jesús Abid y Laura "se presentaron de manera voluntaria ante el Agente del Ministerio Público para rendir su entrevista y denunciar los hechos posiblemente constitutivos de delito en agravio de su hijo de 3 años, alumno de la institución educativa, mismo que presumiblemente habría sido agredido físicamente por una profesora", indicaron autoridades de la Fiscalía, sin embargo los abogados de la pareja señalaron que fueron detenidos y esposados en la puerta del Centro de Justicia para las Mujeres.

Jesús Abid y Laura ofrecieron dinero y un vehículo a los policías de investigación

Al ser cuestionados sobre la indagatoria en su contra, Jesús Abid y Laura habrían ofrecido dinero y un vehículo a los Policías de Investigación a cambio de no continuar con las pesquisas, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público por el delito de cohecho, afirmaron autoridades mexiquenses.

"Por estos hechos, se solicitó al juez de control orden de aprehensión por el delito de extorsión en contra de Jesús Adib 'N' y Laura 'N', misma que fue otorgada y cumplimentada", indicaron fuentes oficiales de la FGJEM.

Jesús Abid "también tiene una investigación en su contra por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de una mujer de identidad resguardada por un hecho ilícito diverso", informaron autoridades de la Fiscalía mexiquense .

Investigaciones de la FGJEM establecen "la probable relación de Jesús Abid con células criminales generadoras de violencia en la zona dedicadas a la extorsión, narcomenudeo, robo con violencia, secuestro y homicidio".

Respecto al niño, y atendiendo al interés superior de la infancia y al detectarse que existían indicios de violencia en su entorno familiar, la Fiscalía estatal determinó solicitar el apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) para los cuidados a favor del menor de edad, donde se encuentra protegido, con la atención y cuidados debidos.

A los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra, puntualizaron autoridades de la Fiscalía mexiquense.

"Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas": maestra víctima de pareja de padres

"¡A mi hijo no lo vuelves a tocar!", gritó una madre de familia mientras golpeaba a una maestra que, además, fue encañonada y amenazada por el padre de un menor de kínder dentro de la escuela "Frida Kahlo" en Lomas de Cuautitlán.

Una pareja de padres de familia ingresó a la escuela privada ubicada en Lomas de Cuautitlán, en hechos captados por una cámara de seguridad, donde se observa y escucha cómo golpean y amenazan a la maestra y a una empleada, a las 9:41 de la mañana del lunes 17 de julio.

"Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas", mientras el niño reía, relató la profesora luego de denunciar la agresión ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Cuautitlán Izcalli.

Una empleada de la cocina salió al oír los gritos de auxilio de la maestra, pero también fue encañonada con un arma por el padre del niño, quien además le exigió le diera su celular.

Los padres de familia reclamaban que su hijo había sido agredido.