Paro de labores provoca desabasto parcial de combustible en Puebla

A-AA+

PUEBLA, Pue., enero 25 (EL UNIVERSAL).- Un paro de labores de trabajadores en una planta de distribución de Pemex provocó un desabasto parcial de combustibles en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. El vicepresidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo Puebla A.C., José Sánchez, explicó que el paro de labores para exigir implementos de trabajo ha comenzado a afectar a gasolineras.

Hasta el medio día de hoy, expuso, al menos 56 estaciones reportaban desabasto, de las cuales 22 se encontraban completamente paradas y el resto carecía de algún combustible, ya sea premium o magna.

Trabajadores de la planta TAD Puebla Pemex Logística mantienen un paro de labores en protesta porque desde hace cuatro años no recibe ben equipos de seguridad.

"Efectivamente la planta está parada y los transportes, no está operando porque dicen que no tienen equipos de seguridad desde hace cuatro años", expuso el dirigente empresarial.

En la zona conurbada de la ciudad de Puebla operan cerca de 200 gasolineras, aunque no todas se verían afectadas por la falta de distribución de combustibles, pues algunas tienen almacenajes grandes y otros no les surte Pemex.

"Es muy difícil que todas se vean afectadas, hay gasolineras que tienen muy buenos inventarios y de las 200 no todas son Pemex y hasta ahorita no tenemos ningún reporte que las otras estaciones tengan algún problema", expuso.

Confío que en breve sean atendidas las demandas de los inconformes y se restablezca la distribución, pues consideró que se generan grandes pérdidas. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, negó que haya un foco rojo en desabasto de combustibles y dijo que Pemex está atento al tema. "No hay foco rojo con el tema de desabasto de gasolina, Pemex está atento a esta situación y eso es lo que estaremos atendiendo", dijo.