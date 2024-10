Cumple dos meses el paro de trabajadores del Poder Judicial

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) cumplen este sábado dos meses de suspensión parcial de actividades con atención a casos urgentes en rechazo a la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Convencidos de su lucha por la independencia judicial y sus derechos, magistrados, jueces, oficiales, actuarios, notificadores, secretarios y personal de base mantienen guardias en los edificios del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, que conforman el Primer Circuito judicial del país.

"El destino final del movimiento no lo sabemos, pero debemos estar seguros de que está lejos de terminar. El camino es largo y estamos fortalecidos", sentenció Claudia Escobedo, secretaria del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Desde la sede de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, en periférico sur 2321 (Las Flores), y compuesta por mil 400 trabajadores jurisdiccionales, señaló que si bien los trabajadores del PJF no contaban con experiencia en movilizaciones de esta u otra magnitud, están comprometidos con la defensa de la democracia.

"Ha sido claro que el oficialismo nos subestimó porque nuestro movimiento no es unidireccional, por el contrario, se han enfrentado a personas inteligentes y especializadas en todas las materias del Derecho. En ello, sí les llevamos ventaja", indicó.

Claudia Escobedo afirmó que han dado cuenta a la población de que la reforma judicial no sólo toca al Poder Judicial de la Federación, sino que constituye una afectación que permeara en todos los ámbitos de la vida pública y privada de los mexicanos.

"Cualquiera que sea la decisión de la base trabajadora en este momento de la historia del país, es importante no declinar en la lucha por nuestro futuro y el de este país. No desistamos en la lucha por la defensa de nuestros ideales", sostuvo.

Y anunció: "Esto no termina y sea cual sea el rumbo que nuestro movimiento tome, no se inclinen ante nada y ante nadie".

Los juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México fueron los últimos en los que su personal estuvo laborando los días 17 y 18 de octubre, pues la coordinación de jueces y juezas de Distrito en Materia Administrativa declararon dichos días inhábiles pero laborales en los que no corrieron plazos y términos procesales.

Los trabajadores mantienen guardias en las sedes de los Tribunales Colegiados en Materia Penal y sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), juzgados de Concursos Mercantiles, Juzgados y Tribunales en Materia Administrativa.

Los representantes de los trabajadores y de los magistrados y jueces del país fueron convocados para este lunes por la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, para dar a conocer los avances a sus peticiones derivadas de las mesas de trabajo y de diálogo.

Vocera recomienda a trabajadores consulta

A dos meses de iniciado el movimiento, Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, recomendó a todos aquellos trabajadores, que se sientan deprimidos, tristes y abatidos por la reforma judicial, recurrir a un grupo de psiquiatras, psicólogos y tanatólogos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al ofrecer un mensaje de aliento al personal del Palacio de Justicia de San Lázaro, en compañía de la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Juana Fuentes Velázquez, Aguayo Bernal afirmó que en una visita reciente a la Suprema Corte "hubo un ofrecimiento en el sentido de que hay un cuerpo, hay un grupo de psiquiatras, psicólogos y tanatólogos dispuestos a ofrecer consultas y tratamientos gratuitos a todas aquellas personas que se sientan en estado de depresión, abatidos, tristes y que requieren un auxilio y una ayuda de esa naturaleza".

Afirmó que los trabajadores no están solos "en esto y nos están ofreciendo una ayuda importante y fundamental porque sabemos lo que estamos viviendo todos y que a lo mejor no se nota porque nos metemos al ánimo de la lucha, al ánimo de las porras, a las fuerzas de las consignas, pero que quizá llegando a casa nos llegue el bajón y necesitamos recuperar esa fuerza, recuperar esa alegría".

Ante un centenar de trabajadores, pidió: "Dejémonos ayudar por especialistas. Si alguien requiere ese auxilio no duden en acercarse a mí o a cualquiera de los compañeros del equipo que ya los conocen y solicitamos el apoyo a la Corte que ya nos ofrecieron. Esto es muy importante para todos aquellos que se sientan en una postura de abatimiento, de desfallecimiento", expresó.