Reforma judicial fue "voluntad y la decisión del pueblo": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a la jueza Nancy Juárez de extralimitarse en sus funciones luego de que ordenó retirar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma al Poder Judicial.

Incluso, la jefa del Ejecutivo federal recomendó que se lea el Artículo 61 de la Ley de Amparo en donde, resaltó, se establece que no se puede incidir en las reformas constitucionales.

Al encabezar la presentación de "Programas Integrales para el Bienestar", la mandataria federal recordó que el 1 de junio del próximo año se elegirá a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues "esa fue la voluntad y la decisión del pueblo, por eso cambió la Constitución".

"Ahora recientemente una jueza quiere que quitemos del Diario Oficial de la Federación donde se publican las reformas, que bajemos la reforma constitucional por un amparo. Y hoy en la mañana estaba leyendo la Ley de Amparo y en el artículo 61 dice que la Ley de Amparo claramente no puede incidir cuando hay reformas constitucionales, o sea, la jueza se está extralimitando".

"Por eso dijimos: el pueblo de México eligió a sus gobernantes, a sus diputados, a sus senadores, quiere elegir a jueces, magistrados y ministros y no vamos a bajar esa publicación, porque la jueza no está en su derecho"; manifestó.

Minutos más tarde, al finalizar el acto, en entrevista con medios, la presidenta Sheinbaum reiteró que se tiene que revisar la Ley de Amparo.

"Que se lea el Artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahí el primer párrafo dice, el amparo no es válido, es improcedente, es el artículo que dice cuándo es improcedente el amparo. Y ahí en el primer punto dice para reformas constitucionales", señaló.

"Presidenta, entonces ella dice que entra en desacato, ¿para nada verdad?", se le preguntó, a lo que la mandataria federal contestó:

"No, hay que leer el artículo 61 donde se habla de las improcedencias de la Ley de Amparo, en la propia ley de amparo", respondió.