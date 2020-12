Participaron 4 personas en asesinato a estudiantes en CDMX

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) buscan a una pareja —hombre y mujer— que rentó el domicilio en la alcaldía de Xochimilco donde aparecieron los cadáveres de los hermanos Levy Gamaliel y Caleb Eliut, de 22 y 28 años respectivamente, quienes fueron asesinaron a golpes, de acuerdo con el último reporte del servicio médico forense.

De acuerdo con las declaraciones de los propietarios de la vivienda, una mujer de nombre Arisha "A" y un sujeto rentaron la vivienda en la alcaldía de Xochimilco a través de la plataforma Airbnb, por lo que autoridades cuentan con sus características físicas, así como sus fotografías.

Incluso, detallaron, se está rastreando una cuenta bancaria desde donde hicieron el depósito bancario de mil 500 pesos para habitar ese domicilio por 24 horas.

Según lo asentado ante el Ministerio Público, la mujer llegó a recoger las llaves acompañada de otro sujeto, a quien se le vía "nervioso", el pasado viernes.

El inmueble sería utilizado por seis personas, además de que lo dejarían al mediodía del sábado, para que pasaran a recoger las llaves de la vivienda.

Detalles del crimen. Las primeras investigaciones policiacas detallan que los hermanos y estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) fueron "enganchados" con mentiras y citados en el parque Naciones Unidas de la alcaldía Coyoacán.

Las víctimas buscaban trabajo y supuestamente establecieron contacto a través de internet el pasado viernes 4 de diciembre, pero encontraron la muerte.

Después de que la pareja recogió las llaves, pasadas las 15:00 horas, arribó un vehículo al inmueble de la colonia San Jerónimo, con cuatro personas.

Para el día siguiente, el sábado 5, al mediodía, entregaron las llaves de la casa y sólo salió la mujer acompañada de tres hombres, los cuales se retiraron rápidamente del lugar.

Sus familiares comentaron a los agentes de investigación que no tenían problemas con nadie ni eran delincuentes, por lo que pidieron no revictimizarlos.

Los cadáveres fueron ubicados por la dueña del inmueble, quien al entrar al lugar se encontró que en uno de los cuartos había mucho desorden. Halló los cuerpos de los hermanos embolsados, por lo que dio aviso a las autoridades de lo sucedido.

Los hermanos tenían ya el reporte de desaparición el sábado 5 de diciembre, y mientras eran buscados, entre amigos y familiares, sus cuerpos fueron hallados sin vida y embolsados en esa vivienda en Xochimilco.

Horas más tarde fueron identificados como los hermanos Rincón Franco.

La hermana de los jóvenes aseguró a elementos policiacos que las víctimas se quedaron de ver el viernes pasado en el parque de la Naciones Unidas, ubicado en la alcaldía de Coyoacán, con una persona que contactaron por internet para una oferta de trabajo.

El jueves por la tarde, Levi y Caleb recibieron un mensaje de confirmación por parte de esta persona para verlos a las 15:00 horas en dicho punto.

Únicamente cuatro minutos después su hermana recibió un mensaje por parte de Caleb, el cual decía que se dirigían a la alcaldía de Xochimilco.

Consta en la carpeta de investigación con el número de folio CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00331/12-2020 que los cuerpos de las dos víctimas presentaban golpes en diversas partes del cuerpo.

La familia de las víctimas pidieron a las autoridades no revictimizar a los hermanos.