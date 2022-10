Partido Verde lanza iniciativa electoral voto obligatorio entre sus peticiones

A-AA+

Los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una iniciativa en la Cámara de Diputados, que plantea reducir el número de consejeros que integran al Instituto Nacional Electoral (INE), de 11 a 7; actualmente su Consejo General está conformado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales.

También proponen que en la Constitución se establezca que los partidos políticos podrán utilizar influencers para pedir el voto durante las campañas electorales. Cabe recordar que en 2021, el Partido Verde utilizó youtubers y famosos para pedir el voto a su favor, en la elección donde se renovó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y cientos de cargos locales, y por ello, a Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le impuso una multa de 118.5 millones de pesos.

En la iniciativa señalan que estarán exentos de las restricciones de la veda electoral "los actos de expresión que se realicen por parte de los ciudadanos, a título personal, en cualquier momento que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, con la única limitante de que para tal efecto no se utilicen recursos públicos".

El Partido Verde plantea que quede establecido que los partidos políticos pueden hacer alianzas para competir en las elecciones federales y locales, pero también podrán transferirse votos entre ellos, con la finalidad de que aquel partido político que no alcance el mínimo de 3% de la votación, conserve su registro.

"Los partidos políticos que hayan obtenido el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones federales en que hubieren participado cuentan con el número mínimo de afiliados para efectos de la conservación de su registro como instituto político", detalla la iniciativa.

Asimismo, el PVEM propone que los legisladores "chapulines", es decir, aquellos que fueron elegidos para el cargo por un partido político, pero se cambien a otro, se irán con las manos vacías, pues sus prerrogativas y subvenciones correspondientes se las quedará su grupo parlamentario original.

"Los legisladores deberán permanecer en el grupo parlamentario del partido por el cual hayan sido electos durante toda la legislatura. En caso de solicitar su adhesión a un grupo parlamentario de un partido distinto a aquel por el cual hayan sido electos, este último conservará las prerrogativas y subvenciones correspondientes", indica el documento.

También se reduciría el número de legisladores que conforman el Congreso de la Unión; de 500 diputados se reduciría su número a 400, y de 123 senadores, se bajaría a 96. Asimismo, los días que tendrían para hacer campaña disminuirían a 65 días para una senaduría y a 45 días para una diputación. Actualmente es de 90 días, al igual que para el cargo de Presidente de la República.

Para los ciudadanos de a pie, el Partido Verde plantea que el voto pueda efectuarse de modo presencial a través de la urna electrónica, o de manera remota vía internet previa identificación de sus datos biométricos.

Y que sea una obligación votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato. La infracción en caso contrario, sería la suspensión de los efectos de la credencial para votar como medio de identificación personal.

"Consideramos también oportuno proponer el voto obligatorio para que pueda ser vinculante con la realización de algún trámite y de ese modo pueden aumentarse de manera significativa los porcentajes de participación ciudadana en cada proceso electoral", señala el documento.

Finalmente, cambiaría el día en que se celebren las elecciones de Presidente de la República y los gobernadores, el Congreso de la Unión, los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos, y ya no se realizarían los domingos, sino "el primer miércoles de junio del año que corresponda".

"La jornada comicial para elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tendrá lugar el primer miércoles de junio del año que corresponda, el cual se considerará día inhábil", señala.