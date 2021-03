Partidos deben conocer a sus candidatos: INE

Los principales responsables de postular a personas sin denuncias de abuso o de acoso son los partidos políticos, mientras que los organismos electorales únicamente tienen la facultad de otorgarles el registro, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

"La responsabilidad de postular a candidatos sin denuncias de abuso o acoso recae inicial y primordialmente en los partidos políticos, otorgar o no su registro a las y los candidatos es una facultad que ejercen los institutos electorales, ya sea el nacional o los estatales, conforme a sus atribuciones legales.

"Pero la responsabilidad de postular a cargos públicos a personas honorables, no le demos vueltas, es exclusivamente de los partidos políticos", dijo a través de un video difundido en redes sociales.

Por ello, afirmó que el INE dará seguimiento no sólo a las solicitudes de registro de candidatos, sino a las denuncias de violencia política de género que sean presentadas a través de la página electrónica del Instituto Nacional Electoral.

La declaración de Córdova Vianello ocurre luego de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero avaló el registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de dicha entidad por el partido Morena, pese a las acusaciones que hay en su contra por violación.

En su mensaje, Córdova Vianello destacó que el INE ha aprobado acuerdos y lineamientos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política de género.

"El INE ha aprobado una serie de acuerdos y lineamientos para garantizar, primero, que no haya retrocesos en la presencia de mujeres en los casi 21 mil cargos públicos que habrán de elegirse en estos comicios y, segundo, para prevenir, erradicar y sancionar la violencia que sufren las mujeres cuando compitan por un cargo.

"Estos lineamientos incluyen desde la obligación de los partidos políticos de postular, al menos, siete mujeres en las 15 gubernaturas que habrán de elegirse y conformar listas paritarias de candidatas y candidatos a la Cámara de Diputados, hasta la adopción de mecanismos como el registro nacional de violentadores o el compromiso 3de3 que buscan impedir la postulación de personas sentenciadas por abuso sexual, acoso o por ser deudores incumplidos de pensión alimentaria", destacó.

El consejero recordó que con las reformas de 2018, se logró que el Congreso federal tuviera casi el mismo número de legisladoras y legisladores, lo que se replica en diversas legislaturas locales.

"Gracias a la iniciativa y empuje de varias generaciones de mujeres, México ha avanzado en la agenda de paridad entre géneros y en el combate a las muy diversas formas de discriminación y violencia que, desafortunadamente, han padecido y todavía hoy siguen padeciendo las mexicanas", dijo el consejero presidente del INE.