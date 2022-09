Partidos, sin propuestas serias para resolver seguridad: Cárdenas

A-AA+

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas advirtió que "no ve" en los partidos políticos una propuesta seria para atender los problemas de inseguridad, pobreza y desigualdad que aquejan al país y se pronunció a favor de que la Guardia Nacional tenga un mando civil.

Al participar en la reunión plenaria del grupo plural del Senado, el fundador del PRD aseguró que tampoco observa un gobierno de izquierda, porque no hay una verdadera defensa de la soberanía nacional ni una estrategia clara, definida y efectiva de combate a las desigualdades sociales.

Lamentó "la caída que tenemos en muchas cuestiones importantes en el país, la desigualdad, la violencia, la economía que no crece. Creo que lo primero es evitar que siga cayendo, que sigamos en un tobogán como hemos estado ya en un buen número de años.

"Luego, la otra cuestión es cómo revertimos esta situación, y esto me parece que sería que la ciudadanía tendríamos que estar, entre otras cosas, exigiendo a los eventuales candidatos y a los partidos políticos, que qué nos proponen para frenar primero las caídas y luego revertirlas", señaló.

Se pronunció a favor de que la Guardia Nacional tenga un mando civil y no militar, en apego a lo establecido en la Constitución Política.

En su exposición, planteó que, desde su perspectiva, no es fundamental en dónde se adscribe a la Guardia Nacional, pues "lo verdaderamente importante es observar que no es un cuerpo de seguridad efectivo", y aclaró que la seguridad pública debe estar en manos de mandos civiles.

Confió en que los legisladores tengan la capacidad y la fuerza para impedir cualquier medida que pueda ir en contra de la ley o la Constitución.

Salió en defensa del INE, al considerar que es fundamental para México mantener una institución autónoma y con el presupuesto suficiente para que pueda realizar su trabajo y resistir los intentos de regresión electoral.