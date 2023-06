Paso a paso, así será la elección de candidato de Morena para 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL). - El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, informó que se realizarán cinco encuestas para definir al candidato o candidata de Morena, cuyos resultados serán publicados el 6 de septiembre.

Las personas aspirantes deberán renunciar a sus cargos en la misma fecha en que se registre en la Comisión de Elecciones de Morena, a más tardar el 16 de junio del 2023.

En conferencia de prensa, informó que cada aspirante podrá proponer a dos empresas de prestigio. No se podrán proponer a empresas que hayan tenido resultados que no hayan sido acertados en procesos electorales recientes.

Por sorteo, se elegirá a las cuatro encuestas que realizarán ejercicios espejos, para un total de cinco encuestas.

Tanto en el levantamiento de encuestas como en el recuento de los resultados habrá un representante de cada aspirante.

Los aspirantes de Morena serán la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal.

Las "corcholatas" podrán realizar sus recorridos por el país a partir del 19 de junio y hasta el 27 de agosto de este año.

Los resultados de la encuesta serán difundidos en un acto público el miércoles 6 de septiembre.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) también podrán proponer un perfil respectivamente.

Señaló que se definirá por medio de una encuesta nacional.

Se pedirá a los cuatro aspirantes que refrenden formalmente y por escrito sus principios con el movimiento.

¿Quiénes no podrán expresar su preferencia por los aspirantes? El acuerdo señala que las siguientes personas tienen prohibido expresar su preferencia y mantendrán una estricta imparcialidad durante el proceso: el presidente de la República, titulares de su gabinete legal y ampliado; gobernadores y su gabinete; alcaldes y alcaldesas; coordinadores de las bancadas legislativas federales y estatales; toda persona con cargo de dirigencia nacional o estatal; integrantes de la Comisión de Encuestas.

Tampoco habrá debates entre las personas aspirantes a la candidatura a la Presidencia.