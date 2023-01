Paso de la GN a la Sedena continuará suspendida

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- El proceso de transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) seguirá suspendido.

Y es que una juez federal rechazó revocar la suspensión definitiva otorgada a organizaciones de la sociedad civil contra la reforma aprobada en el Congreso para que la corporación quede al mando del Ejército.

En un intento por acelerar el traspaso operativo y administrativo de la GN, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena interpuso incidente de revocación a la suspensión definitiva concedida a las organizaciones en octubre de 2022, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el acuerdo presidencial por el que se amplió la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Sin embargo, la juez determinó que no ha lugar el incidente, ya que lo resuelto por el pleno de la Corte en la controversia constitucional 90/2022, en noviembre del año pasado, no constituye un hecho superveniente.

"No hay lugar a la tramitación del incidente de revocación a la suspensión definitiva propuesto por la autoridad oficiante y, por lo tanto, debe desecharse", determinó.

Argumentó que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva en un juicio podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

Si bien se cumplen algunos supuestos, la juez resolvió que en este caso no hay un hecho superveniente que motive la modificación o revocación de la suspensión definitiva.