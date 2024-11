Patricia Aguayo, vocera de trabajadores del PJ, busca ser magistrada

Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación informó que participará en la elección del 2025 por una magistratura.

Aguayo externó que se inscribirá para participar en la elección en las tres convocatorias, que son: Poder Ejecutivo, Poder Judicial y el Legislativo.

"Hoy me voy a inscribir, queremos ocupar uno de los tantos espacios para tomar decisiones que involucren nuestro presente y nuestro futuro", dijo Patricia Aguayo, durante el encuentro del Frente Cívico Nacional.

Aguayo compartió que su inquietud de participar en la selección para las próximas elecciones del Poder Judicial 2025, es "dejarle a las próximas generaciones, un México mejor".

"Nos ha permitido conocer y coincidir con las jóvenes que están preocupados por resolver, mejorar, aportar, generar acciones y participar en la vida pública de México.

Aguayo declaró que participará para no permitir que haya "mano negra de Morena" en el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros.

"Si no quedamos, si no nos escogen, es evidentemente porque va a haber mano negra de Morena. Y es lo que queremos demostrar", dijo.

Ante las supuestas amenazas contra los trabajadores para no participar en el proceso, Patricia Aguayo mencionó que el ministro en retiro Arturo Zaldívar ha dicho que es una mentira.

"Al contrario, nuestros magistrados, nuestros jueces, nos están invitando, nos están incentivando para que participemos. Nadie nos ha prohibido. No nos ha intimidado para que acudamos a esas soluciones, para no participar y obtener en su momento el puesto de magistrado o de juez", aseveró.