Patricia Armendáriz pide pruebas de desabasto de medicinas

La diputada de Morena, Patricia Armendáriz desató controversia por un tuit que publicó en donde pide a papás, mamás y enfermeros que le mandaran evidencia sobre desabasto de medicamentos -principalmente niños- y "no recibió nada".

Luego de publicar el mensaje se desató una avalancha de respuestas contra la legisladora federal, a quien acusaron de insensible y cruel. Los mensajes de respuesta se dieron principalmente de la organización Nariz Roja A.C que apoya a niños con cáncer. Sin embargo, cientos de usuarios se unieron a la andanada de comentarios que recibió la diputada de Morena luego de hacer su publicación en redes sociales.

Asimismo la organización Con Causa también mandó un testimonio de paciente con cáncer para que la legisladora tuviera conocimiento de su caso.

Después, la diputada escribió en la misma red social: "Con un interés genuino de apoyar en lo que pueda en el desabasto les pedí a papas mamás de nuestros queridos niños y enfermeros que me mandaran pruebas. No organizaciones ni fundaciones a no ser que me manden evidencia. Y la quiero reciente porque quiero apoyar. Y he recibido de todo, pero muy pocos casos de víctimas de desabasto a quienes estoy contactando directamente. Realmente quiero saber de boca propia porque el tema está muy politizado sin pruebas de pacientes. Los represento y quiero ayudar. No politizar. Necesitamos resultados no grilla".

No es la primera vez que la actual diputada de Morena se ve envuelta en la polémica, en días pasados fue severamente cuestionada en redes sociales por su apoyo hacia su compañero diputado, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, a quien calificó como un "patriota".