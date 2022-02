Pausar las relaciones con España afectaría el intercambio cultural

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Para otros especialistas en diplomacia cultural como Edgardo Bermejo y Eduardo Cruz, las relaciones con España goza de "cabal salud" y la "pausa" no un término establecido en la práctica diplomática, por lo que tendría implicación en las relaciones con España.

De acuerdo con Ochoa Sandy, quien ha sido agregado cultural en las embajadas de México en la República Checa y Perú y en el Consulado General de México en Toronto, si se toman medidas que van más allá de esta declaración, sí habría afectaciones.

"En primer orden habría afectaciones a las importaciones de los libros españoles, pero también afectaría a todas las industrias culturales que tienen en México un mercado que son, por ejemplo, la del libro, el cine, la música y el arte. Si esto fuera así, habría una gran pérdida para los consumidores mexicanos, no sé en qué medida para los consumidores españoles. Y es que hay que decir que es arduo llegar al mercado español, si hay una pausa, entonces sería virtualmente imposible", explica Ochoa Sandy.

Y añade: "De momento, lo que vemos en el inmediato es una afectación en la diplomacia cultural entre los dos países. Las relaciones se basan en la buena voluntad, en el espíritu de la concordia, en el ánimo de la cooperación, y si no lo hay por una de las dos partes, se viene abajo la relación".

El autor de "80 años: las batallas culturales del Fondo de Cultura Económica" también apunta que actualmente existe una sede en Madrid de la editorial mexicana adscrita a la SEP, con un presupuesto federal. "España es una de las sedes emblemáticas, aunque prácticamente está en quiebra técnica. ¿Con esta pausa se cerraría?, ¿México dejaría de intentar vender libros en España? El Fondo se tendría que apegar al mandato del presidente, ¿Paco Ignacio Taibo II cumpliría con esa pausa?".

México, explica Ochoa Sandy, tiene otras presencias institucionales en España como el Centro de Estudios Mexicanos (CEM), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero por la condición de autonomía mantendría su relación con España. Sin embargo, advierte: "En la Universidad de Salamanca, el Instituto Cervantes y la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural y Turística, tienen acuerdos con México. ¿También estarían en pausa? El planteamiento es inquietante para las industrias culturales y creativas. Perderíamos como consumidores y se reduciría más nuestra escasa presencia en el mercado español. ¿Y qué harán las instituciones del estado con presencia física en España como el Fondo Cultura Económica.

Bermejo, quien es historiador, escritor, periodista y diplomático, especialista en diplomacia cultural y gestión cultural internacional "pausar" no es un término establecido tanto en la práctica diplomática como en la Convención de Viena, y por lo tanto no hay lugar para discernir sobre el asunto.

"Se pueden llegar a 'romper' las relaciones diplomáticas con un país, incluso se pueden 'suspender' formalmente, como una acción previa a la ruptura, como también bajarlas de nivel al dejar a un agente diplomático como 'encargado de negocios' en lugar de un 'Embajador plenipotenciario', e incluso se puede llegar a establecer una 'oficina de interés' para permitir la interlocución oficial entre dos países que no tienen relaciones diplomáticas, pero ninguno de estos casos aplica hasta ahora", apunta.

Para Eduardo Cruz Vázquez, periodista, gestor cultural, exdiplomático cultural, formador de emprendedores culturales, después de que se reanudaron las relaciones diplomáticas en los años 70, la relación cultural con España ha sido central y sólida.

"Es importante decir que no existe la figura de la pausa en las instancias diplomáticas. Si la intención es decir que hay una tensión con España, es una tensión generada con el propio presidente de la República. Para mi juicio, no se tendría que alterar el mapa de nuestras relaciones, el Centro Cultural de España seguiría trabajando, la Casa de México en España también seguiría. México tiene representación en la Secretaría General Iberoamericana y España es la sede, y también tendría que continuar", dice.

En el aspecto comercial, dice, el flujo de bienes y servicios es permanente, basta ver la presencia del cine y de la música española en el país. "Me parece que el presidente llama a reflexionar sobre las inversiones españolas en México y esto no tendría que ser un capítulo cultural. Las relaciones gozan de cabal salud y me parece que no habrá alteración, es sólo una crisis que el Presidente propicia", señala.