Pavlovich y Durazo acuerdan proceso de entrega-recepción en Sonora

Alfonso Durazo Montaño informó que la gobernadora a Claudia Pavlovich le llamó esta mañana con motivo de su triunfo electoral y acordaron de inmediato iniciar el proceso de transición de gobierno.

El virtual gobernador de Sonora por Morena, a quien favoreció el conteo rápido emitido por el Comité Técnico Asesor del INE en la elección del 6 de junio, dijo que valora mucho ese gesto de madurez política de parte de la mandataria estatal.

"Hemos hablado de establecer de inmediato un grupo de trabajo para coordinar el proceso de entrega-recepción".

Explicó que se trata de un proceso sumamente complejo porque implica recibir toda la información de cada una de las dependencias. Para ello, se integrará un equipo de trabajo, lo cual se resolverá en el transcurso de la semana.

Detalló que habrá un coordinador general y un coordinador por cada una de las áreas que se recibirán del gobierno estatal.

Durazo dijo que ya se están integrando grupos de trabajo que trabajarán por separado en la entrega-recepción, integración del gabinete, plan de ahorros del gobierno, para la toma de posesión y la propuesta de iniciativa de presupuesto para el próximo año.

Expresó respeto por todas las personas con ideología política y no pertenezcan a las filas de su partido.

Sin mencionar nombres, dijo que en su gabinete se respetará la paridad de género (mitad hombres y mitad mujeres), y que estará integrado por jóvenes y los mejores sonorenses disponibles para que cumplan con la tarea de gobernar.

Aseguró que en su administración no habrá más impuestos, ni se incrementarán los existentes y no se contraerá más deuda en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) del Estado, y si se llegara a requerir de un crédito de corto plazo, deberá ser cubierto por el gobierno del estado "de tal manera que no impacte la proporción de la deuda".

Se pronunció por empezar a construir una cultura del entendimiento político sin reclamos de subordinación, con respeto para todos, de buena fe, con el objetivo de construir juntos en beneficio del Estado y en beneficio de la nación.

Alfonso Durazo dio su primera conferencia de prensa como candidato ganador de la elección a gobernador.

Estuvo acompañado del dirigente de Morena, Adolfo Salazar Razo; del PT, Ramón Flores; PVE, Omar Francisco Del Valle Colosio y de Nueva Alianza, Jesús Javier Ceballos Corral.

--Gobernador de Arizona felicita a Durazo

Por otra parte, Alfonso Durazo informó en sus redes sociales que el gobernador de Arizona, Doug Ducey, lo felicitó por su triunfo electoral.

"Agradezco la llamada que recibí del Gobernador de Arizona @Dougducey quien felicita nuestro triunfo. Le reiteré que hoy inicia una nueva historia en Sonora y que vamos a consolidar nuestra relación binacional para recuperar la grandeza de nuestro estado".

"Seremos nuevamente ejemplo de cooperación binacional con Arizona, trabajo con base en el respeto y la unión de esfuerzos para beneficio de ambas naciones y nuestra mega región fronteriza", publicó en su cuenta de Twitter.