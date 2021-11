PEF 2022 no impulsa la reactivación económica: Coparmex

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 que aprobó en lo general la Cámara de Diputados no contiene medidas que impulsen la reactivación económica, implica recortes al INE y al Poder Judicial que ponen en riesgo la democracia y no responde a la situación adversa del país, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El presidente de la Confederación, José Medina Mora, expuso que tampoco se podrá implementar la reforma laboral ni los acuerdos al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"México requiere de un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que habilite a las dependencias y órganos de gobierno para llevar a cabo acciones encaminadas a procurar la recuperación económica, la salud, la seguridad, el desarrollo y el bienestar social", explicó.

Por ello pidió una reasignación de recursos acorde a los desafíos actuales, porque la asignación aprobada no responde a la situación del país de reactivar la economía ni atender los retos en educación, salud y seguridad.

A pesar del incremento presupuestal a salud "no resulta suficiente para atender los programas de prevención de enfermedades y resolver de manera inmediata el desabasto de medicamentos. La salud sigue estando de lado".

Hace falta mayor asignación presupuestal para el combate a la delincuencia, la prevención del delito y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.

Debiera haber una reasignación del presupuesto, porque solamente se destina 3.1% para educación, es decir, "gastar 8.5 pesos de cada 100 del presupuesto en la formación de la niñez y juventud, es insuficiente".

"Vemos como positivo que en el PEF 2022 la inversión pública tenga un aumento real del 14.3%, sin embargo, nos preocupa que el 55% de este gasto está destinado a energía, mientras que menos del 4 por ciento está orientado a educación y salud", expuso.

Añadió que el recorte al Instituto Nacional Electoral (INE) 20% con respecto a lo solicitado preocupa porque debe organizar seis elecciones estatales el próximo año, así como la consulta de revocación de mandato.

En tanto que al Poder Judicial le redujeron 3 mil millones de pesos "lo que pone en riesgo la implementación de la tercera y última etapa de la reforma laboral, crucial para cumplir los acuerdos establecidos en el TMEC".