PEF 2022, será regalo para los mexicanos, no para AMLO: Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, negó que su bancada pretenda acelerar la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 para darle un regalo al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el día de su cumpleaños.

Entrevistado en el recinto legislativo de San Lázaro, sostuvo que no tienen prisa en agotar el asunto, y dijo que el regalo será para los mexicanos.

"No estamos en capricho de partido o de movimiento ideológico, estamos dándole cumplimiento a un mandato constitucional. Los que le van a dar el regalo a los mexicanos somos nosotros de la coalición Juntos Hacemos Historia, nosotros damos regalos al pueblo de México, el presidente es el titular del Ejecutivo, tiene una responsabilidad, tiene que darle cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y eso es lo que vamos a discutir el tiempo que sea necesario, y será un gran regalo para los mexicanos", aseveró. Mier Velazco dijo que el mejor regalo que puede tener un Presidente es ser aceptado; "y el presidente que hoy cumple 68 años, que lo mando a felicitar, larga vida al Presidente de México, es el más querido, el más aceptado no solamente en nuestro país sino el segundo en todo el mundo".

Sobre las críticas que los líderes de Va por México hicieron a Morena por cantarle las mañanitas al Ejecutivo Federal en el pleno, señaló que tienen el derecho a hacerlo, pero aseguró que se trató de expresiones normales que no afectan a nadie.

"Todo aquello que ellos consideren que no están de acuerdo pueden cuestionarlo, están en su derecho, yo creo que son expresiones normales, se han subido a hacer todo tipo de expresiones y en un país democrático debe haber respeto, mientras no se violenten los derechos de nadie no es tema", declaró.

El líder morenista también se refirió a al encontronazo que ocurrió ayer entre diputadas de Morena y de oposición: "Vimos un debate intenso entre mujeres y debemos respetar la expresión de todos, hemos escuchado de todo, yo no voy a criticar el manejo del lenguaje de nadie y los que se sientan agredidos tienen todo el derecho de acudir al Comité de Ética para expresar su molestia".

Finalmente llamó a la Comisión Bicameral a revisar si el Canal del Congreso incurrió o no en una ilegalidad al transmitir por cerca de 3 minutos el festejo de morenistas y aliados, a pesar de que ya se había terminado la sesión, motivo por el que la oposición ya pidió la renuncia del director de ese órgano.

"Están en su derecho en dar a escuchar sus razones y si incurrió en alguna irregularidad determinar a través de la Comisión Bicameral, esa no es decisión unilateral, primero tendría la comisión bicameral hacer una revisión y si ella considera que hay lugar entonces sí elevar el elevar a la Junta de Coordinación Política la investigación, yo creo que son expresiones al calor del debate del Presupuesto de Egresos de la Federación", concluyó.