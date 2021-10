Pemex invertirá mil 500 mpd para reducir contaminación en Monterrey

MONTERREY, NL., octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Petróleos Mexicanos invertirá en lo que resta del año y 2022, mil 570 millones de pesos en la refinería de Cadereyta, para el mejoramiento del medio ambiente y elevar la calidad del aire en esta zona metropolitana, informó el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. El mandatario estatal, dijo estar muy contento por el recibimiento y las buenas noticias que le dieron este día directivos de Pemex, y recordó el contraste que representó su "visita" a la planta, el seis de agosto de 2020 cuando, en abierta aunque adelantada campaña por la gubernatura, fue corrido literalmente por trabajadores, cuando pretendía "clausurar" simbólicamente las instalaciones.

Desde el exterior de la refinería "Héctor R. Lara Sosa" de Cadereyta, el gobernador acompañado por el secretario del Medio Ambiente, Alfonso Martínez, informó a través de un video, "tuvimos una reunión con el subdirector de la Ciudad de México, con el gerente de la Refinería y otras autoridades de Pemex en Cadereyta, y les tenemos muy buenas noticias".

Agregó, "nos acaban de entregar una información de las inversiones que Pemex va a realizar en la refinería de Cadereyta, en lo que resta del año y en 2022, (sobre) lo que yo tanto les he llamado filtros, aquí ya vienen con el nombre técnico", expuso mostrando un legajo con documentos que recibió de Pemex.

Aseveró que le informaron que la empresa del gobierno federal invertirá mil 570 millones de pesos en el cuidado del medio ambiente. Explicó, se trata de reparación de procesos, la creación de una caldera, la creación de una tratadora de gases U 600, hidrodesulfuradora de destilados y gases, hidrodesulfuradora de gasolinas catalíticas, plantas de procesos y servicios de turbogeneradores y calderas. "Lo que siempre les dije que la Refinería podía recuperar y reducir azufre y otras emisiones, hoy, la buena noticia es que lo van a hacer", e incluso ya lo está haciendo, pues precisó: "estamos muy contentos de que nos mostraron que estos meses han logrado recuperar el 93.68 por ciento de la emisión de azufre y esto es muy importante porque estamos demostrando que si todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución".

Al respecto, señaló, el gobierno del estado hará lo propio, con la adquisición de nuevas unidades eléctricas y de gas, para bajar la contaminación en Monterrey. Si la Refinería ya está haciendo su parte ahora faltan las industrias, las pedreras y los ciudadanos, pues "todos debemos colaborar para tener el mejor aire posible".

Recalcó, "me voy con muy buen sabor de boca, todos saben que la última vez no me fue muy bien (al recordar cuando fue corrido por trabajadores que hasta dañaron su camioneta); pero ahora como gobernador tuvimos una reunión de dos horas muy productiva, muchos datos, mucha información", pues le comentaron que la Refinería no solamente se va a meter en el tema del aire, también al tratamiento de agua, y a la reforestación.

"Yo, a nombre de Nuevo León que hoy lo represento, un mensaje a la Refinería y a Pemex, muchas gracias, no escatimen, sigan invirtiendo en los filtros, en las calderas en las reparaciones, en los procesos, en los catalizadores, con tal de recuperar y reducir el azufre y otras partículas", para mejorar la calidad del aire de la zona metropolitana de Monterrey.