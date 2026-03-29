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Pemex justifica quema de gas en Tabasco como medida temporal

Desde diciembre de 2025, Pemex suspendió la quema regular de gas en Tabasco, pero persisten quemas controladas por problemas en ductos.

Por El Universal

Marzo 29, 2026 06:04 p.m.
A
Pemex justifica quema de gas en Tabasco como medida temporal

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que la quema de gas en la Batería de Separación Agave, en Tabasco, es una medida temporal derivada de condiciones operativas, y afirmó que será eliminada de forma definitiva a mediados de 2026.

Pemex suspende quema regular y detecta problema en ducto

En respuesta a la nota publicada por EL UNIVERSAL, la empresa explicó que desde diciembre de 2025 se logró suspender la quema regular de gas en esta instalación, ubicada cerca de comunidades de los municipios de Centro, Jalapa y Teapa.

No obstante, detalló que posteriormente se detectó un problema en el ducto que conecta la batería con el Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex, ocasionado por la condensación del gas debido a cambios de temperatura, lo que ha obligado a realizar quemas controladas de manera periódica.

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Reingeniería y comunicación con comunidades

Como parte de la solución, la petrolera aseguró que se ha iniciado un proceso de reingeniería en la infraestructura, el cual incluye la limpieza del ducto mediante dispositivos especializados para retirar acumulaciones de líquidos. Estas labores implican la realización de quemas controladas aproximadamente cada 20 días.

También dijo que una vez concluidos los trabajos, el gas será canalizado en su totalidad hacia el Complejo Procesador, lo que permitirá eliminar definitivamente estas prácticas.

La empresa señaló que ha sostenido reuniones con habitantes de la zona y autoridades locales para acordar los días y horarios en que se llevan a cabo estas quemas, con el fin de reducir molestias y garantizar condiciones de seguridad.

Finalmente, afirmó que mantiene informadas a las autoridades estatales, municipales y a la población sobre el avance de las acciones implementadas.

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