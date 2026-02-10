logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Nacional

Pemex reporta tres muertos por explosión de ducto en Oaxaca

Personal realizaba labores de inyección con nitrógeno

Por El Universal

Febrero 10, 2026 04:29 p.m.
A
Pemex reporta tres muertos por explosión de ducto en Oaxaca

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que atendió un reporte de siniestro en el ducto Nuevo Teapa - Salina Cruz, que atraviesa por la localidad Loma Larga, en Oaxaca, mientras personal realizaba labores de inyección con nitrógeno.
Hasta mañana de este martes el gobierno estatal reportó una explosión en donde hubo tres muertos y seis heridos hasta el momento.
"Lamentablemente, tres personas perdieron la vida, y otras cuatro fueron trasladadas a hospitales cercanos, con apoyo de Protección Civil del estado", apuntó la empresa que dirige Víctor Rodríguez Padilla.
Pemex expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de los compañeros que lamentablemente fallecieron por este incidente. La empresa reiteró su solidaridad y acompañamiento permanente a los deudos, a quienes brindará apoyo institucional en todo momento.
Personal de la Secretaría de Marina y de Pemex acordonaron el área y activaron los protocolos de atención a emergencias.

Presiona Pemex a las finanzas

Por más apoyos a la petrolera, la Sener sobrepasó su presupuesto en 189%: México Evalúa

SLP

El Universal

Personal realizaba labores de inyección con nitrógeno

