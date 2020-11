Peña Nieto habría sugerido a Lozoya dar contratos de Pemex a su hermano Arturo, dice filtración a Reforma

La ola de filtraciones a la prensa, que ha convertido el caso Odebrecht en México en una especie de torbellino político sin control, ha continuado este viernes. Ayer circuló en medios mexicanos y extranjeros detalles de una solicitud no aceptada de arresto en contra de Luis Videgaray Caso, el todopoderoso hombre de Enrique Peña Nieto; también detalles sobre exsenadores del PAN y del PRI presuntamente involucrados. Hoy, al menos dos diarios destacan, con distintos ángulos, nuevos aspectos de la supuesta investigación que involucra términos lo suficientemente llamativos para circular profusamente: "traición a la Patria", "sobornos", "videos", "corrupción".

Las filtraciones han salido a la luz pública sin una posición abierta de la Fiscalía General de la República (FGR), que se ha visto sometida a presiones. Después de casi dos años al frente de la dependencia, Alejandro Gertz Manero recibió un llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que le gustaría que la oficina del Fiscal General fuera más rápido en sus investigaciones. Eso parece haber acelerado las filtraciones a la prensa. Pero no la investigación.

Videgaray Caso dio clases ayer en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) sin ningún apuro –de acuerdo con la periodista asentada en Washington, Dolia Estévez–, mientras en México se filtraban datos de una petición de arresto ante en Juez que no prosperó. Casi dos años después de que iniciara el nuevo Gobierno, lo único concreto es que en el caso Odebrecht, que involucra a la élite del sexenio pasado, ni el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin –beneficiario de la figura de testigo colaborador–, ni otros señalados han sido detenidos o tienen órdenes de aprehensión.

FILTRACIÓN DE HOY A REFORMA

Hoy el diario Reforma publica que el expresidente Enrique Peña Nieto habría sugerido a Emilio Lozoya dar contratos de Pemex a su hermano Arturo, sin embargo, éste opuso resistencia, según declaró Froylán Gracia, coordinador ejecutivo de la dirección de la petrolera, ante la FGR.

El periodista Abel Barajas reportó que dicho exfuncionario fue quien relató que Peña Nieto, Erwin Lino y Jorge Corona, secretarios particulares del exmandatario, "daban las instrucciones para favorecer al hermano del expresidente".

"Pude observar la presión y nepotismo a la que fue sometido Emilio Lozoya por Luis Videgaray y el Presidente Enrique Peña Nieto; fue en los casos del hermano Arturo Peña Nieto y su cuñado de nombre Juan José Chimal", se lee sobre el testimonio al que tuvo acceso Reforma.

De acuerdo con el medio de circulación nacional, Froylán Gracia detalló a las autoridades que en julio de 2013, durante una gira que realizaron por Londres, se le acercó una persona a la que jamás volvió a ver para comentarle que "querían un contrato de largo plazo de suministro de gasolinas con la empresa Pemex Internacional y que ese contrato era para beneficiar a Arturo Peña Nieto".

"Le dije que por ningún motivo habría otro hermano incómodo en esta administración que afectara a Pemex o a Emilio Lozoya", le respondió, agregó el periódico.

Una vez que regresaron al país, Lozoya lo habría llamado para hacerle saber que Videgaray Caso le habló con el objetivo de reclamarle por haber calificado de "incómodo" al hermano del priista.

FILTRACIÓN DE HOY A EL UNIVERSAL

También hoy, el diario El Universal publica que Emilio Lozoya Austin, extitular de Petróleos de México (Pemex), habría acusado a Peña y a Videgaray por supuestamente utilizar los sobornos de Odebrecht durante la campaña electoral de 2012 para financiar "golpes" en contra del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador y la excandidata del PAN, Josefina Vázquez Mota.

El diario resaltó que estas acusaciones son una ampliación de la primera denuncia que hizo Lozoya el 11 de agosto en contra del expresidente y del excanciller. Según la reportera Diana Lastiri, la Fiscalía registró esta nueva información el pasado 8 de octubre en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX-/0000- 865/2020 y fue integrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF).

Con el dinero obtenido de la empresa brasileña, no sólo se pagó la campaña política del excandidato del PRI, sino que Videgaray habría ordenado contratar asesores y analistas políticos para hacer estrategias de comunicación que desacreditaran "con especial referencia" a López Obrador.

"Si bien los entregables referidos eran reportados directamente a Luis Videgaray Caso, tengo conocimiento de que básicamente se trataba de productos tales como encuestas electorales, diseños de estrategia de comunicación para golpear y desacreditar a los candidatos de la oposición, con especial referencia a Andrés Manuel López Obrador, aunque tuve conocimiento de que se incluía a Josefina Vázquez Mota", se lee en la denuncia que reveló El Universal.

Con la denuncia, el exdirector de Pemex entregó comprobantes de los depósitos que hizo Odebrecht por medio de una empresa fachada identificada como Lobnek Wealth Management, que fungía como gestora de las cuentas bancarias de Latin America Asia Capital Holding y está ubicada en Ginebra, Suiza. También aportó estados de cuenta de algunos depósitos hechos por la brasileña a asesores electorales y pagos de servicios profesionales que iban dirigidos al mismo Lozoya.

"Aporto una lista de los depósitos que realizó la empresa fachada de Odebrecht, Innovation Research, a la cuenta en el banco Gonet y que acreditan las aportaciones de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto", comentó en la ampliación de la denuncia.

Agregó que se ocultó el origen de los recursos por medio de simulación de acuerdos que se firmaban entre Odebrecht y Latin America Asia Capital Holding en los que se suscribían inversiones en minería, pero en realidad eran las facturas que se pagaron a asesores electorales

"Escuché de Luis Videgaray Caso que otro modus operandi que utilizaba para financiar la campaña fue a través de la institución denominada Monex, sin que hubiere tenido conocimiento de detalles al respecto", se reveló en la denuncia publicada por El Universal.

La FGR también tiene como pruebas las declaraciones de dos excolaboradores de Lozoya, de otro testigo no identificado, notas periodísticas, estados de cuenta de Suiza, algunas publicaciones de redes sociales y la investigación que Estados Unidos sobre el caso Odebrecht.

Según la periodista Diana Lastiri, uno de los testimonios es el de Miguel Pérez Esquivel, testigo ofrecido por Lozoya, y que fungía como chofer de Emilio Lozoya Thalmann, padre del exfuncionario. Pérez confesó que presenció situaciones que "tuvieron una influencia significativa" en la muerte de José Velasco Herrera, exjefe de ayudantes del director de Pemex durante el sexenio peñista.

"[Velasco] me platicó que por instrucciones del señor Lozoya Austin seríamos responsables de recibir dinero en efectivo que sería entregado a funcionarios o legisladores del Partido Acción Nacional para que apoyaran la reforma del Pacto por México", declaró a la Fiscalía.

Los dichos de Miguel Pérez añadieron al caso a Rafael Caraveo, a quien le habría entregado el dinero en repetidas ocasiones. Cabe recordar que hace unos meses se reveló un video en el que se ve al exfuncionario contando grandes cantidades de dinero y metiéndolo en maletas.

Aunque hace unos días la FGR intentó judicializar la carpeta y solicitó orden de aprehensión contra Videgaray, el Juez de Control del Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga, solicitó más datos sobre su acusación, por lo que el Fiscal encargado desistió de la petición para complementar la carpeta.

VIDEGARAY "ES UN RIESGO" PARA CASO ODEBRECHT

La Fiscalía General de la República (FGR) consideró que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, representa un riesgo para sus diligencias en el caso Odebrecht y escapar de la justicia mexicana.

De acuerdo con la orden de arresto solicitada en contra del exfuncionario por un Juez, Videgaray podría "destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, además de influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera retiente".

"Existe el riesgo que el imputado inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación", indicó la orden judicial.

La FGR aseguró que el exfuncionario federal tiene capacidad de abandonar el país o permanecer oculto debido a su solvencia económica, a su pasaporte vigente y a la red de excolaboradores, contactos y conexiones en el extranjero.

Posteriormente, la Fiscalía indicó que esta orden de arresto podría convertirse en una ficha roja de búsqueda emitida por la Interpol para dar con el paradero del imputado.

AMLO PIDE ESPERAR A QUE FGR INTEGRE EXPEDIENTES

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió esta mañana esperar a que la FGR termine de integrar todos los expedientes con los que cuenta sobre el caso Lozoya, ya que las investigaciones siguen en curso para que se pueda llamar a comparecer a los presuntos involucrados.

"Todo eso se está manejando con independencia, con autonomía, y es la Fiscalía la que tiene que proceder como corresponde en un auténtico Estado de Derecho. Vamos a esperar a que la Fiscalía termine de integrar todo estos expedientes y que los jueces decidan si hay culpabilidad y quiénes son los responsables", dijo.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano reiteró que su postura respecto al tema es que "no haya persecución, venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad, que se lleve a la práctica la máxima liberal de que al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie".

"Estamos viviendo tiempos interesantes porque por primera vez no hay consigna del Presidente, ni a favor ni en contra de nadie. Es la Fiscalía que es un órgano autónomo. Tiene un Fiscal profesional, recto, íntegro, incapaz de actuar de manera indebida. Me refiero a Alejandro Gertz Manero. Eso me da mucha tranquilidad y debe darle tranquilidad a todos, incluso a los implicados porque se va a impartir justicia sin sesgos, sin tendencias, sin consignas y al mismo tiempo, repito, sin impunidad. Entonces esperemos. Sí son casos muy relevantes porque se está implicando a funcionarios del más alto nivel. Se trata de mucho dinero. Son sobornos", añadió.

Desde Palacio Nacional, López Obrador explicó que "es un asunto también electoral porque se sostiene que este dinero que se entregó como sobornos, que es lo que tiene que probar la Fiscalía, se utilizó para campañas y para que se aprobara la Reforma Energética, aunque ya un funcionario, un gerente de Odebrecht habla de que el dinero lo entregaron para recibir contratos, no para comprar votos ni en el Congreso ni votos para las elecciones del 2012 y ahora que se habla de que ese dinero se utilizó para llevar a cabo una campaña en contra mía, pues tampoco se tenían esos datos. Son hechos nuevos. Es una ampliación, según la nota del periódico, de la declaración del señor Lozoya".