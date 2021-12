"Penosa actuación del presidente de San Lázaro al servicio de AMLO", dicen PRI y PAN en el Senado

Senadores del PAN y PRI calificaron como penosa la actuación del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, luego de que se desistió de la denuncia contra seis consejeros del INE, ya que señalaron que el morenista actúa como "lacayo" y empleado del presidente Andrés Manuel López Obrador y no como representante de un poder autónomo.

Asimismo, descartaron que se requiera reformar el marco legal que rige la vida institucional de la Cámara de Diputados, ya que Sergio Gutiérrez presentó la denuncia contra los consejeros del INE sin la representación plural de todas las bancadas, por lo que esta "llegó muerta, enterrada" por carecer del respaldo de todos los partidos en San Lázaro.

Erandi Bermúdez, senador del PAN, lamentó que Sergio Gutiérrez actué como empleado de Palacio Nacional, como oficialía de partes de los mandatos presidenciales, "como un verdadero lacayo que está atento a los deseos y órdenes del presidente López Obrador".

En entrevista con El UNIVERSAL recordó que la víspera el presidente López Obrador dijo que estaba contra la denuncia a los consejeros electorales "y unas horas después Sergio Gutiérrez anuncia que se desistirá de la misma. Parece un concurso de los morenistas por quedar bien con el presidente, quién lo complace más rápido, como lacayos o bufones de la época medieval".

Dijo que si bien la demanda no será ratificada, lo cierto es que el presidente López Obrador continuará con su campaña contra los consejeros del INE porque es una de sus prioridades ya que le interesa eliminar contrapesos, sobre todo de órganos autónomos confiables.

"Él quiere sumisión y que nadie aparezca como una instancia confiable ante los ojos de los ciudadanos".

Por su parte, el vicecoordinador del PRI en el Senado. Manuel Añorve, consideró correcto el que se retire la denuncia contra los consejeros del INE porque no se puede estar hostigando a un organismo autónomo que no trabaja ´para realizar "un traje a la medida" del presidente.

"El INE es un organismo ciudadano, no pertenece a los partidos ni al gobierno en turno".

Descartó que se requiera una reforma para evitar exabruptos como los del presidente de la

Cámara de Diputados de presentar denuncias o recursos a nombre de una instancia plural donde la oposición no lo respaldó.

"Tiene que actuarse con responsabilidad, no puede ostentar la pluralidad que no lo respalda porque la oposición lo descalificó por esta denuncia que ya estaba muerta, enterrada", indicó.

Propuso crear una mesa de diálogo entre los consejeros del INE y secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dijo es un funcionario sensato y prudente, para lograr un acuerdo que permita un punto de equilibrio en materia de recursos para que la revocación de mandato se realice y no sea un fracaso como la llamada consulta popular contra los expresidentes.

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Remetería, expuso en su cuenta de Twitter: "Cae más rápido un hablador que un cojo" en relación a la decisión del presidente de la Cámara de Diputados.

"Acertada decisión de la Presidencia de Diputados al retractarse en la denuncia contra funcionarios del INE. Las instituciones no deben utilizarse con fines políticos, los valores democráticos deben prevalecer por encima de diferencias partidistas", publicó Xóchilt Gálvez.