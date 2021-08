Pensionados del IMSS increpan a AMLO en Ciudad Juárez

Bajo el inclemente sol de esta ciudad fronteriza, un grupo de jubilados y pensionados del IMSS se manifestaron afuera del nuevo cuartel de la Guardia Nacional, en demanda de pagos por cesantía y vejez.

"Vejez y cesantía no deben expropiarse, son nuestros ahorros y deben respetarse", se lee en una cartulina que porta un jubilado ante el paso del convoy del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde su camioneta, el titular del Ejecutivo baja el vidrio y escucha una lluvia de reclamos y peticiones que ensordecen el ambiente.

"No queremos doble pensión señor Presidente, cuándo nos puede recibir, lo estamos persiguiendo por toda la República", dice una mujer prendida de la puerta de la Suburban color blanca.

-"Ya les dije que es con la secretaria de Gobernación, ella les atiende, ya tuvimos muchas mesas de diálogo y parece que legalmente no es posible.

-"Queremos que usted no se escuche, dénos cinco minutos. Señor Presidente usted necesita escucharnos, no le cuesta nada, usted es del pueblo", insiste.

El Presidente asiente que también él es del pueblo, pero su planteamiento no es viable legalmente, porque un acuerdo que se tomó en otros gobiernos y ya no tienen el derecho.

Por ello, les piden buscar al director del IMSS, Zoé Robledo, y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que sean ellos quienes les expliquen que se va a hacer.

El Presidente señala que revisará el tema, pero no puede atender su petición porque "yo manejo el dinero de todos" y tiene que ser parejo.

En medio de la lluvia de reclamos el convoy presidencial avanza e ingresa al cuartel bajo el inclemente sol del llamado Paso del Norte.