Peregrinos se aglomeran en templo de Juan Diego pese a Covid

Miles de peregrinos llegan al Santuario del Cerrito, casa prehispánica de Juan Diego, pese al llamado de los sacerdotes para no reunirse en grandes grupos por la pandemia de Covid-19.

Desde ayer sábado empezaron a llegar peregrinaciones de pueblos y municipios cercanos como Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan y Jaltenco y hoy cada hora se están celebrando misas, señaló el cronista del Santuario de San Juan Diego, Aldo Alberto Quintero Fragozo.

Autoridades de Cuautitlán establecieron un operativo en las inmediaciones del Santuario del Cerrito, donde esperaban 10 mil peregrinos este día.

En la calzada Guadalupe y Ferronales, la circulación está afectada, por la llegada de peregrinaciones, pese a que párrocos habían conminado a feligreses a no acudir en peregrinación, para evitar contagios por Covid-19.

Lamentablemente la mayoría de los peregrinos no usan cubrebocas .