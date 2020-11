PERFIL| ¿Quién fue José Manuel Mireles, exlíder de autodefensas en Michoacán?

Este miércoles falleció José Manuel Mireles Valverde, quien fuera líder de las autodefensas en Michoacán y actual funcionario del ISSSTE estatal. Mireles nació el 24 de octubre de 1958 y era médico de profesión, originario del municipio de Tepalcatepec, ubicado en la Tierra Caliente michoacana, donde ejerció su profesión como funcionario de la Secretaría de Salud de Michoacán.

En 1986 buscó la alcaldía de Tepalcatepec, candidateado por el Partido Revolucionario Institucional, la cual no pudo consumar. En 1988 Mireles Valverde fue detenido por Delitos Contra la Salud; sin embargo, tres años más tarde logró salir en libertad bajo fianza, para después de una década buscar nuevamente un cargo de elección popular e intentó ser diputado federal bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, pero también perdió la contienda.

Mireles regresó al sector salud como encargado, en diferentes periodos, de distintas clínicas de la SSM y, un mes después de que habitantes de la cabecera municipal de Tepalcatepec y de la tenencia de la Ruana, municipio de Buenavista, se levantaran en armas, ingresó como auxiliar a las autodefensas. Al interior del Consejo General de Autodefensas y Guardias Comunitarias que nació el 23 de febrero del 2013, Mireles fue vocero por un periodo de tres meses y medio por su facilidad de palabra, pero fue destituido por acusaciones de la población en su contra de abuso sexual y de filtrar información que ponía en riesgo a las autodefensas.

Desde entonces José Manuel Mireles se proclamó "líder de las autodefensas legítimas" y anunció un movimiento civil armado a nivel nacional, el cual no tuvo respuesta. El 5 de enero de 2014, el desplome de la avioneta en la que viajaba Mireles en la zona de la Tierra Caliente de Michoacán, y que salió, de acuerdo a los registros de vuelo, de la ciudad de Guadalajara, dejó un muerto y cuatro lesionados, entre ellos Mireles y su novia, una joven de 17 años de edad. La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación aseguraron que el accidente fue resultado de la falta de pericia del piloto, con lo que se descartó un atentado.

Mireles reclutó un grupo de pobladores de la sierra, de la sierra-costa y de la parte alta de la Tierra Caliente de no más de 70 personas, que lo acompañaron hasta el 27 de junio de 2014, cuando fue detenido en La Mira, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 11 en Hermosillo, Sonora por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. El 1 de noviembre de 2016 fue trasladado al penal federal de El Rincón, en Tepíc, Nayarit, y liberado en mayo de 2017.

En agosto de 2019 fue nombrado subdelegado del ISSSTE en Michoacán y durante su gestión se vio envuelto en varios escándalos por sus dichos misóginos. En una ocasión, durante un discurso, relató que el líder sindical del ISSSTE en la entidad le pidió una plaza para "una nueva nalguita". En otra ocasión se refirió a las mujeres como "pirujas" en alusión a las esposas y concubinas de los derechohabientes, así como a las novias de sus hijos, lo que le valió fuertes críticas por parte de colectivos feministas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que exigieron su renuncia, la cual no se dio. Desde octubre de 2019 estaba casado con Estephania Valdés García, de 22 años de edad.