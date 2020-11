Perfila Morena posibles alianzas

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ya inició conversaciones con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, así como con institutos locales, para establecer las posibles coaliciones en Guerrero, San Luis Potosí y Nuevo León.

Delgado se reunió con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, donde dio a conocer las conversaciones que realiza.

Las coaliciones que Morena concrete deberán ser aprobadas por el Consejo Nacional.

Al menos en el caso de San Luis Potosí, el Verde ha anunciado que el diputado federal Ricardo Gallardo se perfila como candidato para buscar la gubernatura.

Se ha documentado que ese legislador tiene expediente en la Unidad de Inteligencia Financiera por movimientos financieros inexplicables.

"[Delgado] dio a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional acordó iniciar negociaciones con los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y partidos locales afines al proyecto de la Cuarta Transformación y a los principios de Morena, con la intención de establecer posibles alianzas para el proceso electoral local en los estados de Guerrero, San Luis Potosí y Nuevo León, mismas que tendrán que ser ratificadas por el Consejo Nacional de Morena", difundió el partido a través de un comunicado.

El encuentro se llevó a cabo el pasado viernes, cuando Delgado Carrillo pidió unidad y trabajo con el objetivo de lograr buenos resultados en 2021.

"[El morenista] reiteró su compromiso de abonar a la unidad del partido, así como su disposición y apertura a trabajar en equipo, siempre apegado a los principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar.