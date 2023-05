Periodista denuncia que vigilan su domicilio; CNDH lo dejó solo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El periodista y escritor J. Jesús Lemus Barajas denunció mediante una imagen que halcones vigilan su domicilio y que no ha podido salir.

Mediante redes sociales, el escritor de "Los Malditos: Crónica negra desde puente Grande" denunció mediante una imagen que "desde hace dos días halcones rondan mi domicilio. No he podido salir".

Acusó que el Mecanismo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo dejaron solo.

Señaló que el visitador Raúl Ramírez y Jesús Robles Maloof se burlaron de su condición de riesgo.

En su publicación de Twitter, el autor de "EL Licenciado", sobre Genaro García Luna, etiquetó al presidente Andrés Manuel López Obrador; al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; a la titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

El periodista también etiquetó a la Organización de las Naciones Unidas en México (ONUMX).