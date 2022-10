Periodistas culturales denuncian maltrato del equipo del FIC

A-AA+

Un grupo de periodistas culturales que cubrió los primeros días de programación del 50 Festival Internacional Cervantino, denunció "desprecio, maltrato y obstrucción" por parte del equipo de prensa del festival. "No lo comprendemos y nos oponemos terminantemente", señalan en un comunicado dirigido a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto; la directora del Festival Internacional Cervantino, Mariana Aymerich, y la directora general del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato, Adriana Camarena de Obeso.

En el documento los comunicadores ponen en evidencia que lamentablemente "coincidimos en que en este importante año no existe una comunicación efectiva con el equipo del FIC que se encarga de atender la labor de los medios, especialmente con la titular Yadira Libertad Guzmán Nuricumbo, directora de Difusión y Relaciones Públicas, con quien ha quedado cancelada toda posibilidad de intercambio".

Señalan que desde esa área de difusión y relaciones públicas no se gestionaron los permisos para grabar y hacer tomas fotográficas en los distintos recintos del festival, que es una parte indispensable del quehacer periodístico y de difusión.

Apuntan que hubo conferencias de prensa donde "se amontona a los elencos de hasta cinco o más espectáculos diferentes en una misma sesión, situación que consideramos un insulto para los artistas y que irremediablemente afecta la cobertura que deseamos realizar".

También se denuncia que los boletos destinados a prensa fueron más escasos que en otras ediciones.

En recintos como la Alhóndiga de Granaditas, el equipo logístico amenazó a algunos colegas "sin importar edad o condiciones de salud".

Dicen que un festival cuya imagen es la diversidad, es injusto "el trato diferenciado que sigue existiendo con los compañeros: creemos y estamos convencidos de que todos por igual, sin importar el tamaño y los alcances del medio que asiste al FIC, debe recibir el mismo trato".

Los periodistas culturales de México lamentan que en un evento que ha sido tan reconocido por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, "es alarmante pensar que desde el área que se encarga de facilitar la labor de los medios, no se entienda el papel que juegan para la difusión y el engrandecimiento de un acto cultural como el Cervantino".

La carta también resalta que, pese al mal trato, no se ha dejado de dar cobertura al festival: "Refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando, de manera profesional y ética, para difundir las actividades del FIC y su indispensable papel en la cultura nacional".

Al final del documento, el grupo solicitó atender las observaciones ya citadas para "mejorar las circunstancias con las que nuestros compañeros habrán de trabajar en los próximos días" y señala que vuelven a sus respectivas redacciones "totalmente decepcionados, enormemente maltratados ante ciertas actitudes y acciones del equipo de prensa del festival que, opinamos, en lugar de apoyar el trabajo de difusión que requiere un encuentro de esta magnitud, obstaculiza el trabajo periodístico que con tanto placer ejercemos y menoscaba la posibilidad de informar a nuestras audiencias".