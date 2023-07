Periodistas mexicanas reconocidas con premio Maria Moors Cabot

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL). - Alejandra Xanic Von Bertrab, periodista colaboradoras del laboratorio de investigación Quinto Elemento, recibió el premio internacional Maria Moors Cabot 2023 este jueves por su trayectoria de más de 30 años, mientras que Nayeli Roldán, de Animal Político, obtuvo una mención especial por defender la libertad de prensa.

Estos premios de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia se otorgan "a reportajes excepcionales que impactan a la sociedad y muestran el compromiso a largo plazo con historias importantes", y constituyen el reconocimiento internacional más antiguo en materia de periodismo.

"El jurado de los Premios Cabot quería destacar a los periodistas en México, donde los reporteros enfrentan dificultades sistémicas por parte de las autoridades", dijo Rosental Alves, Presidente del Jurado, y expuso que los ganadores "representan lo mejor del periodismo en las Américas, tanto por sus éxitos de toda la vida como por su reportaje del día a día, su trabajo de investigación y sus métodos innovadores".

De acuerdo con la institución que otorga estos premios, "Alejandra Xanic está a la vanguardia del periodismo investigativo en México", pues ha revelado la verdad a través de sus reportajes durante más de tres décadas.

"El talento periodístico de Xanic solo se iguala con su generosidad en compartir su conocimiento de la ley de transparencia en México. Es una defensora feroz del acceso libre a la información", dijo la Universidad de Columbia.

Además, el Director Ejecutivo de Quinto Elemento, Armando Talamantes manifestó, contactado por EL UNIVERSAL, que este premio para Alejandra Xanic los llena de orgullo.

"No solamente premia la gran capacidad investigativa y el olfato periodístico que ella posee, sino que también reconoce la enorme contribución que Xanic ha hecho al periodismo en México al crear junto con otros colegas la organización de periodismo de investigación Quinto Elemento Lab".

También destacó los reportajes realizados por Xanic durante su larga trayectoria, "como aquellos que pusieron al descubierto los sobornos de Walmart o las transferencias de millones de dólares de Odebrecht a las cuentas de Emilio Lozoya".

"Pero lo que distingue a Xanic es que además de escribir y publicar grandes historias, tiene un espíritu de generosidad para compartir con otros periodistas su conocimiento, destrezas y consejos", agregó.

"Nos sentimos muy afortunados de tener ahora a dos mujeres periodistas premiadas con el Maria Moors Cabot: en 2019 nuestra co-fundadora Marcela Turati ya había sido galardonada, y ahora Alejandra Xanic, quien hace justamente 10 años se convirtió en la primera periodista mexicana en ganar el Premio Pulitzer. No podríamos estar más contentos con esta noticia".

Por su parte, Nayeli Roldán "ha llevado a cabo investigaciones sobre corrupción, fraude, violencia contra mujeres y espionaje que le han ganado respeto, pero que también le han causado sufrimiento", según la Universidad de Columbia.

Esto porque ha trabajado en investigaciones premiadas tales como "La Estafa Maestra" junto a sus colegas de Animal Político y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y más recientemente ha reportado en torno al espionaje ilegal realizado por el ejército mexicano.

Sobre este punto, Roldán encaró al Presidente de la República hace unos meses durante una conferencia matutina, pues lo cuestionó por el actuar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que habría espiado a ciudadanos, según documentos filtrados. No obstante, esto la habría hecho objeto de acoso.

"Ha recibido ataques verbales por su trabajo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, cosa que la ha convertido en una emblema de perseverancia dentro de la comunidad periodística de México y en otros países de las Américas donde los reporteros sufren una presión extrema y ataques personales", agrega la institución que otorga este premio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Nayeli Roldán explicó que el periodismo debe poder ejercerse con libertad y bajo mecanismos de seguridad, puesto que otorga a la sociedad elementos para tomar decisiones e impacta en la vida cotidiana y en la democracia.

"Los gobiernos deben entender que nuestro trabajo es un servicio social, que no es un atentado contra ningún político, que nosotros no somos enemigos de nadie, que solamente cumplimos una labor, que es informar, y que solamente servimos a los ciudadanos".

También señaló que los entes gubernamentales son quienes más atentan contra reporteros, según informes sobre agresiones a periodistas.

"Todos los días nos aferramos a este oficio pese a todo, pese a la precariedad laboral, pese a las agresiones por parte de políticos y gobernantes, pese a la inseguridad que permea en todo el país".

Además, Roldán dijo que recibe el reconocimiento Maria Moors Cabot "con muchísima gratitud, pero también con mucha responsabilidad", pues estos premios "ponen foco" sobre el trabajo periodístico de todos los reporteros y reporteras que trabajan en México, así como en el periodismo independiente que realiza Animal Político desde hace 11 años.