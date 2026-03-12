Permisionarios trastocan el "Benito Juárez"

Ciudad de México.- Tras una jornada de protesta y bloqueos por parte de taxistas permisionarios en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), elementos de la Guardia Nacional iniciarán hoy operativos para inhibir el servicio por aplicación.

A menos de 100 días del Mundial, este miércoles, taxistas de 11 empresas permisionarias del AICM se manifestaron, por casi tres horas, para exigir que los trabajadores por aplicación no operen en el polígono de la terminal aérea.

Cerraron el paso sobre las avenidas de acceso a las terminales, y los viajeros tuvieron que caminar desde Circuito Interior o Fuerza Aérea Mexicana.

Representantes de las empresas de transporte sostuvieron una mesa de diálogo con autoridades del aeropuerto y de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Ernesto Pineda, representante de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos, dijo que se acordó que a partir del 12 de marzo la Guardia Nacional no permitiría que los taxis por aplicación levanten pasajeros en el AICM, en una primera etapa en distintos horarios, y a partir del 31 de marzo, de forma permanente.

Horas antes, el AICM ya había informado a través de su cuenta de X sobre el dispositivo por parte de la Guardia Nacional.

"En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad, a partir de mañana 12 de marzo, comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional".