Persiste contrabando de combustible en algunas aduanas del país: AMLO

Ante el ingreso de combustible ilegal al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que todas las aduanas de la frontera norte sean controladas por la Secretaría de la Defensa Nacional y advirtió a los distribuidores de gasolinas que no permitirá que le roben al pueblo de México.

El presidente López Obrador recordó que desde el pasado 2 de marzo mandos militares quedaron al frente de tres aduanas: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, para frenar el contrabando fiscal y durante ese mes las ventas de gasolinas y diésel se incrementaron 47.8 millones de barriles diarios, lo que representa 6.7% más de las ventas totales.

"Esto implicó un incremento en los ingresos de 2 mil 345 millones de pesos y el país recibió por impuestos a los combustibles 2 mil 338 millones de pesos, todo esto porque se evitó el contrabando de gasolinas y de diésel. Esta cantidad sólo por el control de tres aduanas, porque ahí comenzamos, Matamoros Reynosa y Nuevo Laredo".

Empero, dijo, en abril volvió a caer la venta de gasolinas y diésel, porque de acuerdo con la información que tiene su gobierno están metiendo los autotanques por las otras aduanas.

"Cuándo empiezan los ensayos vamos a decirlo, el control del Ejército en estas aduanas, los distribuidores de México que recibían gasolina y diésel de contrabando, empiezan a buscar a Pemex para comprarle, pero como le sacan la vuelta, vuelven a comprar gasolinas y diésel de contrabando".

El presidente López Obrador advirtió los distribuidores que no están haciendo bien y están actuando de manera ilegal.

"Y que nosotros somos muy perseverantes y que nos vamos a permitir que le roben al pueblo, así de sencillo y no nos vamos a cansar. Ayer di la instrucción de qué todas las aduanas de la frontera van a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa y todas las aduanas de los puertos van a estar a cargo de la Secretaría de Marina".