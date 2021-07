Persisten ataques del crimen organizado hacia trabajadores de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoció que sus trabajadores siguen siendo amenazados por el crimen organizado, un problema con costo de casi 6 mil millones de pesos anuales.

El director de la empresa, Manuel Bartlett Díaz, dijo que algunos trabajadores han tenido "problemas con la delincuencia organizada". En conferencia de prensa, señaló que colaboran con autoridades de los tres niveles de gobierno en zonas en donde hay mayor presencia del crimen organizado para apoyar a CFE y que cumpla su labor.

Existe todo un mecanismo de seguridad en donde sea necesario, sobre todo en los estados del norte, como Tamaulipas, y en partes del centro del país, "donde está en este momento la delincuencia".

El problema no es nuevo, pues en febrero de 2018 se reportó un incidente en Las Peñitas, municipio de Cosamaloapan, Veracruz, en donde murió una persona y otra resultó herida. Un grupo armado agredió a tiros a empleados de la CFE cuando realizaban las lecturas en medidores.

En febrero del año pasado, Guillermo Narváez Elizondo, director de Distribución de CFE, aseguró que entre las zonas con mayores afectaciones por este problema se encuentran Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad Victoria, Poza Rica, Tuxpan, Cosamaloapan, Minatitlán y Coatzacoalcos.

Explicó que las bandas delincuenciales fomentan que la gente no pague o incluso son ellas quienes cobran de manera ilegal por el servicio.

Calculó que el impacto económico equivale a más de 6 mil millones de pesos, casi 10.9% de las pérdidas que CFE tuvo en 2019, que sumaron 54 mil 845 millones de pesos.



Confianza en Pemex

La calificación de Moody´s sobre Pemex es sólo una referencia y no cambia la relación que se tiene con la petrolera, aseguró el director general de CitiBanamex, Manuel Romo.

"Tenemos modelos de calificación independientes, y la referencia de las calificadoras es como tal, una referencia. Nuestros modelos de calificación son internos y nos permiten trabajar ya sea con Pemex o con otro cliente, dependiendo de cómo es su fundamental comportamiento financiero y empresarial. Tenemos una muy buena relación con Pemex y continuaremos teniéndola", explicó el directivo.

Al cierre del primer semestre de 2021, Grupo Financiero CitiBanamex acumuló ganancias por 11 mil 400 millones de pesos, 53% arriba de lo registrado en el mismo periodo del año previo, informó Romo.