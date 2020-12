Personal de laboratorio recibirá vacuna e incentivos económicos: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que los laboratoristas, auxiliares de laboratorio y químicos clínicos recibirán la vacuna contra Covid-19 así como incentivos económicos.

El funcionario señaló que durante la sesión también se aprobó que dichos profesionales de la salud reciban compensaciones económicas.

"En la última sesión ordinaria del año del Consejo Técnico del IMSS propusimos incorporar al personal de laboratorio a las Notas de Mérito que se reciben por diversas acciones. También los incorporamos a la Comisión Covid y las vacaciones no disfrutadas, porque este personal requiere tener estas opciones en este último jalón", dijo.

Agregó que el Seguro Social ha atendido muchas exigencias de los trabajadores del IMSS que han estado al frente de la emergencia sanitaria, particularmente de laboratoristas, auxiliares de laboratorio y químicos clínicos, quienes reclaman los beneficios económicos que se les da al personal que atiende en la primera línea el Covid-19.

"Siempre hemos reconocido el trabajo de este personal, que es de los que corre más riesgos. Su categoría requiere del Equipo de Protección Personal más completo, porque están en contacto con el virus".

Resaltó que entre el personal circuló una supuesta lista de las 10 categorías que se iban a priorizar a la hora de la vacuna de Covid-19 y en ella no aparecían los laboratoristas, auxiliares de laboratorio y químicos clínicos.

"Esa lista no es real, es apócrifa, todo el personal de salud es prioritario. Están en nuestras acciones, siempre contarán con nosotros", enfatizó.