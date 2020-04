Personal médico, en cuarentena

GUAYMAS, Son.- Personal médico, de enfermería y camilleros de tres turnos del Hospital Regional "Presidente Juárez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fueron aislados y puestos en cuarentena en sus domicilios tras tener contacto con un paciente positivo de Covid-19.

El director de este hospital del ISSSTE en la ciudad de Oaxaca, Jesús Gonzalo López Cruz, informó que los trabajadores estarán en cuarentena durante 14 días, y cada tres días personal del área de Epidemiología tendrá contacto con ellos para ver si presentan algún síntoma relacionado con este nuevo virus y, en su caso, realizarles la prueba.

Personal de enfermería denunció que se les negó el equipo de protección individual para atender al paciente y que no se le ingresó al área destinada a las personas sospechosas por Covid-19, pese a que presentaba síntomas asociados.

También exigieron inmediatamente ser puestos en cuarentena por temor a resultar contagiados, ya que atendieron sin equipo de máxima seguridad a la persona infecto-contagiosa, quien falleció horas después de su ingreso al hospital.

Versión del director

En entrevista, el director Jesús López señaló que no se negó el equipo de protección a los trabajadores y que todos cuentan con éste; que la decisión de no ingresar al paciente al área Covid-19 fue del médico que lo atendió y no de la Dirección del Hospital Regional "Presidente Juárez".

Explicó que la madrugada del 24 de abril ingresó al área de Urgencias un hombre de 66 años con diagnóstico broncopulmonar, neumonía, lesión renal y diabetes mellitus tipo 2. En el transcurso de las horas, su salud se agravó hasta que falleció.

"En el momento que ingresó al hospital nadie pensó que fuera sospechoso de Covid-19, pero posteriormente se presumió que podría ser un paciente con este virus, se le tomó la muestra, murió y se dejó como probable sospechoso", indicó.

Al día siguiente, detalló, la prueba confirmó que el hombre sí estaba contagiado de coronavirus.

"Todos tienen equipo de protección, ese paciente nunca entró al área Covid, que es donde más equipo de protección hay, pero también en el área de Urgencias hay este tipo de equipamiento", agregó.

Reiteró que todo el personal cuenta con el equipo de protección mínimo en el área de Urgencias y que es en el área Covid donde estos protocolos son mayores.