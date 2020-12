Personal médico, sin dudas para ayudar en la CDMX

Jorge Luis Torres López, enfermero especialista en cuidados intensivos y originario de Jalisco, llegó esta mañana con 35 de sus compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para apoyar en la Ciudad de México a atender a pacientes con Covid-19.

"Sacaron la convocatoria en mi unidad y me nació venir a ayudar a México", dijo en entrevista.

Jorge dejó a su familia en Guadalajara, su esposa y dos niñas de 5 y 2 años de edad, quienes pasarán las fiestas decembrinas en su hogar mientras su papá permanece en la primera línea de batalla contra el Covid-19 lejos de casa.

"Es una situación difícil, creo que todos quisiéramos pasar el 24, el día último, el día de reyes con ellos, pero creo que es un área de oportunidad para venir a aprender cómo trabajan en la Ciudad de México o igual venir a intercambiar ideas de cómo trabajamos en Jalisco y eso es lo que me hizo venir", comentó.

Explicó que en Jalisco él trabaja en la comunidad de Lagos de Moreno donde desde marzo pasado ha atendido pacientes con Covid-19 y ahora continuará su labor en la capital del país.

Hasta el último reporte dado a conocer por la Secretaría de Salud, en el país han fallecido 119 mil 495 personas por Covid-19 y la Ciudad de México ocupa el primer lugar nacional en ocupación de camas y camas con ventilador.

"Tengo miedo del Covid, pero lo voy a lograr"

Abrazada a las fotos de sus padres y su hermano y una imagen de la virgen de Guadalupe, la enfermera Karla llegó esta mañana, proveniente de Oaxaca, a la Ciudad de México dispuesta a apoyar a sus compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la primera línea de batalla contra el Covid-19.

"Es por algo bueno, en mi casa me dijeron ´estás loca, vas a cuidar gente que no se quiere cuidar, vas a arriesgar tu vida´, porque nosotros arriesgamos la vida al servir al pueblo", dijo.

En entrevista, la enfermera originaria de Loma Bonita, Oaxaca reconoció, con lágrimas en los ojos, que tiene miedo del coronavirus pero que todos estos meses atendió pacientes con esta enfermedad en su entidad.

"Sí tengo miedo pero lo voy a lograr, ya estuve todos estos meses en el Covid pero sé que puedo, voy por más", señaló.

Explicó que desde que empezó la pandemia no ha parado de trabajar y que ha visto a mucha gente morir por esta enfermedad, razón por la que vino a ayudar.