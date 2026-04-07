Pescador muere en Progreso por descompresión tras buceo nocturno

PROGRESO, Yuc.

, abril 7 (EL UNIVERSAL).- En menos de una semana se registró la, pues el pasado fin de semana un hombre de mar murió en Celestún y, esta madrugada, otro falleció en el puerto de Progreso, ambos por

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En este nuevo caso, la, el pescador presentócon unatras unafrente a las costas de Sisal.Sus compañeros señalaron que el hombrede la medianoche, pero en la madrugadade salir a la superficie.Con el paso del tiempo,de laAnte la situación, elemprendió elhacia el refugio pesquero "La Caleta", en Progreso, arribando alrededor de las 7 de la mañana de hoy, donde ya lo esperaban paramédicos, quienes solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.la zona mientras personal de lase encargó de lasHay que señalar que el, unfalleció poren el puerto de abrigo de Celestún.El hombre de mar presentó un, tras unadurante labores enTras salir del agua, el hombre comenzó a manifestar, vértigo yCon el paso de las horas, suhastay, posteriormente, la vida.