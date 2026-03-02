Pescadores retoman labores en Vallarta

Puerto Vallarta, Jal.- A una semana de los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero de 2026 en Puerto Vallarta, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", pescadores del puerto comienzan a retomar sus actividades en medio de la incertidumbre.

Desde temprana hora, en la playa del Holi —ubicada a unos metros de la zona turística— Gabriel, pescador nativo del puerto, vuelve a lanzar su red al mar acompañado de su amigo y compañero de travesía, Bernardo. Como cada día, ambos salen antes del amanecer con la esperanza de llevar alimento a sus hogares.

"Ya este fue un buen domingo, un domingo tranquilo con buena pesca, pero esto ya comenzó y no se va a quedar igual. Esto acaba de comenzar, el gobierno lo empezó y quién sabe cómo vaya a acabar", expresó Gabriel.

El pescador recuerda aquel fatídico domingo como una jornada marcada por humo negro, sirenas e incertidumbre.

Durante tres días, él y otros trabajadores del mar no salieron a faenar por temor a quedar en medio de la violencia.

A siete días de los acontecimientos, el mar vuelve a mostrar actividad. Las lanchas regresan poco a poco y las redes vuelven a extenderse sobre la arena. Sin embargo, entre los pescadores persiste la preocupación de que la violencia regrese.