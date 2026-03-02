logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Pescadores retoman labores en Vallarta

Por El Universal

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Pescadores retoman labores en Vallarta

Puerto Vallarta, Jal.- A una semana de los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero de 2026 en Puerto Vallarta, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", pescadores del puerto comienzan a retomar sus actividades en medio de la incertidumbre.

Desde temprana hora, en la playa del Holi —ubicada a unos metros de la zona turística— Gabriel, pescador nativo del puerto, vuelve a lanzar su red al mar acompañado de su amigo y compañero de travesía, Bernardo. Como cada día, ambos salen antes del amanecer con la esperanza de llevar alimento a sus hogares.

"Ya este fue un buen domingo, un domingo tranquilo con buena pesca, pero esto ya comenzó y no se va a quedar igual. Esto acaba de comenzar, el gobierno lo empezó y quién sabe cómo vaya a acabar", expresó Gabriel.

El pescador recuerda aquel fatídico domingo como una jornada marcada por humo negro, sirenas e incertidumbre. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante tres días, él y otros trabajadores del mar no salieron a faenar por temor a quedar en medio de la violencia. 

A siete días de los acontecimientos, el mar vuelve a mostrar actividad. Las lanchas regresan poco a poco y las redes vuelven a extenderse sobre la arena. Sin embargo, entre los pescadores persiste la preocupación de que la violencia regrese.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    ¿Qué se necesita para Credencial para Servicio Universal de Salud?
    ¿Qué se necesita para Credencial para Servicio Universal de Salud?

    ¿Qué se necesita para Credencial para Servicio Universal de Salud?

    SLP

    El Universal

    La credencial estará disponible en formato físico y digital para facilitar el acceso a servicios médicos.

    Monreal profundiza diálogo con PT y PVEM en reforma electoral
    Monreal profundiza diálogo con PT y PVEM en reforma electoral

    Monreal profundiza diálogo con PT y PVEM en reforma electoral

    SLP

    El Universal

    Se inscribieron 92 aspirantes para renovar la Auditoría Superior de la Federación.

    Pescadores retoman labores en Puerto Vallarta tras semana violenta
    Pescadores retoman labores en Puerto Vallarta tras semana violenta

    Pescadores retoman labores en Puerto Vallarta tras semana violenta

    SLP

    El Universal

    A una semana del abatimiento de Nemesio Oseguera, pescadores en Puerto Vallarta reanudan actividades pese a la incertidumbre.

    Mario Delgado encabeza conmemoración de 100 años de Normal Ayotzinapa
    Mario Delgado encabeza conmemoración de 100 años de Normal Ayotzinapa

    Mario Delgado encabeza conmemoración de 100 años de Normal Ayotzinapa

    SLP

    El Universal

    La ceremonia se realizó en el Salón Iberoamericano de la SEP con la participación de autoridades y alumnos.