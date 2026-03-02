Pescadores retoman labores en Vallarta
Puerto Vallarta, Jal.- A una semana de los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero de 2026 en Puerto Vallarta, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", pescadores del puerto comienzan a retomar sus actividades en medio de la incertidumbre.
Desde temprana hora, en la playa del Holi —ubicada a unos metros de la zona turística— Gabriel, pescador nativo del puerto, vuelve a lanzar su red al mar acompañado de su amigo y compañero de travesía, Bernardo. Como cada día, ambos salen antes del amanecer con la esperanza de llevar alimento a sus hogares.
"Ya este fue un buen domingo, un domingo tranquilo con buena pesca, pero esto ya comenzó y no se va a quedar igual. Esto acaba de comenzar, el gobierno lo empezó y quién sabe cómo vaya a acabar", expresó Gabriel.
El pescador recuerda aquel fatídico domingo como una jornada marcada por humo negro, sirenas e incertidumbre.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Durante tres días, él y otros trabajadores del mar no salieron a faenar por temor a quedar en medio de la violencia.
A siete días de los acontecimientos, el mar vuelve a mostrar actividad. Las lanchas regresan poco a poco y las redes vuelven a extenderse sobre la arena. Sin embargo, entre los pescadores persiste la preocupación de que la violencia regrese.
no te pierdas estas noticias
¿Qué se necesita para Credencial para Servicio Universal de Salud?
El Universal
La credencial estará disponible en formato físico y digital para facilitar el acceso a servicios médicos.
Monreal profundiza diálogo con PT y PVEM en reforma electoral
El Universal
Se inscribieron 92 aspirantes para renovar la Auditoría Superior de la Federación.
Pescadores retoman labores en Puerto Vallarta tras semana violenta
El Universal
A una semana del abatimiento de Nemesio Oseguera, pescadores en Puerto Vallarta reanudan actividades pese a la incertidumbre.