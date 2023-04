Pese a declaración de AMLO colectivas y familiares de Ceci Flores no saben nada de su paradero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia mañanera que la activista Cecilia Patricia Flores Armenta había sido localizada "bien de salud", integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y sus familiares reportan no saber nada sobre su paradero.

"La Fiscalía de Sinaloa informó hace 50 minutos a la Fiscalía de Sonora sobre la localización de nuestra presidenta Ceci Patricia Flores Armenta, pero hasta ahorita nosotras no podemos confirmarlo ya que nadie se ha comunicado con ella, sus hijos no la han visto, ni ninguna de nosotras", aseguran las integrantes de la asociación a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

Por esta razón, las rastreadoras piden no dejar de compartir informes sobre la presunta desaparición de la sonorense hasta que el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora o su círculo cercano entablen comunicación con Ceci.

"Hasta ver en qué condiciones se encuentra, sobre todo que la veamos o hablemos con ella dejaremos de compartir... Los mantendremos informados en cuanto ella se comunique o la veamos.

"De momento no podemos hacer oficial su localización sana y salva", remarcan.