Pese a denuncias, Félix Salgado gana encuesta de Morena en Guerrero

Félix Salgado Macedonio se hizo con la victoria en la encuesta interna de Morena por la candidatura de Guerrero en las próximas elecciones de julio, ello pese a haber sido denunciado por abuso sexual.

El guerrerense se colocó al frente de sus rivales en los rubros evaluados por el partido. Con esto se colocó como líder en "opinión positiva", "honestidad", "respeto a derecho de las mujeres", "cercanía", conocimiento del municipio, "cumple", "buen candidato", disposición del voto y preferencia como candidato.

Los resultados de la encuesta salen a la luz luego del Día Internacional de la Mujer, fecha en que su candidatura concentró las protestas en la plancha del Zócalo capitalino.

Con resultados muy alejados de sus contrincantes, Salgado se posiciona como el virtual candidato al puesto de elección popular, pese a las denuncias de violación que se han presentado en su contra. Morena no se ha pronunciado al respecto y menos lo ha declarado o ratificado como su candidato.

EL UNIVERSAL confirmó con fuentes cercanas a la dirigencia del partido esta información.

Por estas acusaciones apenas el pasado 26 de febrero la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena decidió echar atrás la candidatura de Salgado Macedonio, para la gubernatura del estado.

Derivado del análisis que llevó a cabo dicha Comisión, sobre el caso del senador con licencia, determinó ese día que se debía reponer el proceso de evaluación de perfiles para la selección de un nuevo candidato o candidata a la gubernatura de Guerrero.

No obstante, la decisión no cerró por completo las puertas del cargo a Salgado, ya que de acuerdo con la sentencia de la Comisión, se declararon infundados los agravios de violencia política de género y de fama pública, por lo cual se mandató reponer el procedimiento de selección de aspirante.