Pese a lluvia, padres de los 43 de Ayotzinapa se manifiestan

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL). - La lluvia no fue impedimento para que los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero se manifestaran.

Alrededor de las 16:00 horas se concentraron en el Ángel de la Independencia para partir al Hemiciclo a Juárez en el centro de la Ciudad de México. En el antimonumento en Paseo de la Reforma, recordaron a los 43 con un pase de lista que realizan cada 26 de mes.

Este miércoles los padres de familia se reunieron con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para conocer el sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa.

"Nos sentimos tristes por no alcanzar la verdad, pero deja buenas herramientas para las investigaciones... sabemos que sufrimos al igual que miles de personas que buscan a sus seres queridos. Les pedimos, a los medios, que nos sigan acompañando", expresó Cristina en conferencia de prensa en el Centro Prodh.

En la reunión aprovecharon para pedirle al presidente que no les falle y los reciba en Palacio Nacional.

"Decirle al Presidente que no nos falle hay un decreto donde se comprometieron a darnos las facilidades y es malo que nos falle, ya basta de tanta cerrazón, si está la información por qué no la entregan, qué esconden, la Sedena es una Institución que da un poco de pena, porque es una Institución que se ha coludido con el narcotráfico y los paganos es la gente de a pie como nuestros hijos".