Pese a recomendación, AMLO acude a jugar beisbol

Pese a la recomendación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) de no hacer ejercicio al aire libre por las altas concentraciones de ozono que se registran en el Valle de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que acudió a jugar beisbol junto a Alfredo "Zurdo" Ortiz, exlanzador de los Diablos Rojos del México.

En un video difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo federal recordó la frase de Babe Ruth: "No se puede vencer a quien no sabe rendirse".

"Hoy fui al campo de béisbol a batearle moñas a mi compañero veterano 'Zurdo' Ortiz. Recordé aquella famosa frase de Babe Ruth: 'No se puede vencer a quien no sabe rendirse'".

En la grabación se escucha al Mandatario federal -quien vistió una gorra y una chamarra de la Selección Mexicana de Beisbol- narrar el encuentro:

"Hombre en base, dos outs, novena entrada, juego empatado, pichando el de Medellín, Veracruz, la leyenda, Zurdo´ Ortiz, bateando el de Tepetitán".

Tras batear con fuerza la pelota y anotar un home run, el presidente exclama "¡Se acabó el juego!".

EL UNIVERSAL captó el momento en que a las 13:49 horas, el presidente López Obrador regresó a Palacio Nacional abordo de su Jetta blanco, leyendo un documento y acompañado por integrantes de su Ayudantía.La Comisión Ambiental de la Megalópolis reportó este martes que se mantenían las medidas ante las altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que recomendó no realizar ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.